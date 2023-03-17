Fethi Fahrî Kaya TRT Genel Müdür Yardımcılığından istifa etti

Milli Eğitim Bakanlığında uzun yıllar yöneticilik yapan, bir süredir de TRT'de genel müdür yardımcısı olarak görevini yürüten Kaya, 24 Haziran 2018 seçimleri için memleketi Eskişehir'den AK Parti milletvekili aday adayı oldu. Kaya'nın seçim çalışmalarına önümüzdeki günlerde başlayacağı öğrenildi.

Fethi Fahri Kaya kimdir?

1970 yılında Eskişehir’in Seyitgazi ilçesinde dünyaya gelmiştir. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun olmuştur. Meslek hayatına Ordu’da öğretmen olarak başlayan KAYA, Eskişehir’de öğretmenlik ve okul yöneticiliği görevlerine devam etmiş, 2009’dan 2014 yılına kadar Bilecik ve Eskişehir İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerinde çeşitli yöneticilik görevlerinde bulunmuştur. Milli Eğitim Bakanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü’nde Daire Başkanlığı ve Genel Müdür Vekilliği yaptıktan sonra, 2016 yılında Cumhurbaşkanlığı Koordinasyon Kurulu’nda Milli Eğitim Bakanlığı Temsilcisi olarak görev almıştır. 2017 yılında TRT’de başladığı Genel Müdür Yardımcılığı görevini 2018 yılında 27. Dönem Eskişehir Milletvekili Aday Adaylığı sürecinde bırakmış, 3 yıl TRT Genel Müdür Müşavirliği görevinden sonra 2021’den itibaren TRT’de Eğitim, İnsan Kaynakları ve bütün bölge müdürlüklerinden sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevine getirilmiştir. Evli ve 3 çocuk sahibi olan Fethi Fahri KAYA, eğitim felsefesi, eğitim kurumlarının yapısı, özel eğitim ve rehberlik, eğitim enformasyonu konularında fikri çalışmalar yapmaktadır.