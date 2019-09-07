0553 313 94 23

Festivalde diyetisyen üzümün faydalarını anlattı

MANİSA (İHA) – Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde bu yıl 13.

07 Eylül 2019 Cumartesi 21:53
Festivalde diyetisyen üzümün faydalarını anlattı

MANİSA (İHA) – Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde bu yıl 13.’sü düzenlenen Geleneksel Sultaniye Üzüm Festivali’nde diyetisyen Bengü Ünal tarafından ziyaretçilere üzümün faydaları anlatıldı.


Sarıgöl Belediyesi tarafından bu yıl 13.’sü düzenlenen Geleneksel Sultaniye Üzüm Festivali’nde diyetisyen Bengü Ünal, ziyaretçilere üzümün faydalarını anlattı. Sarıgöl’ün üzüm ambarı olmasına rağmen fazla üzüm tüketimin olmadığı belirten Ünal, üzümün içerindeki vitamin ve mineraller bakımından tam bir şifa kaynağı olduğu belirtildi. Ünal, “Ağustos ve Eylül ayının gözde meyvelerinden üzümün sağlık açısından birçok faydası bulunmaktadır. Üzüm; potasyum, sodyum, kalsiyum, bakır, manganez, demir, magnezyum, çinko, karoten- , karoten -, kripto-ksantin gibi vitamin ve mineraller bakımından zengindir” dedi.



‘’Çocukların kemik gelişimine katkı sağlar’’


Diyetisyen Bengü Ünal, “Üzüm, içerdiği vitamin ve mineraller sayesinde kemiklerin güçlenmesinde oldukça önemli rol oynar. Özellikle gelişme çağında olan çocukların tüketmesi çok faydalıdır. Sebebi ise üzümün kemik gelişimine katkıda bulunan demir ve bakır minerallerini içermesidir. Kemik erimesine sahip hastalarda üzümün bu özelliğinden yararlanabilirler” dedi.



‘’Kansızlığa, halsizliğe faydalı’’


Bengü Ünal üzümün yararları şöyle anlattı:


“Ayrıca içeriğinde yüksek miktarda demir bulunmasından dolayı kansızlığa sahip bireylerin demir depolarının artması için birebir olan besinlerden biridir. Kansızlıktan kaynaklanan halsizlik, yorgunluk, tırnak kırılması, saç dökülmesi gibi karşılaşılan belirtilerin azalmasını ve ortadan kalkmasını sağlar. E ve K vitamininden zengin olması da cildin daha parlak ve sağlıklı görünmesini sağlamaktadır.”.



‘’Beslenme çantalarına üzüm koyun’’


Diyetisyen Bengü Ünal, üzümün yararlarından en önemlisi olanı da şöyle anlattı:


“Üzümün en önemli özelliklerinden biride polifenoller olarak bilinen güçlü antioksidanları içermesidir ve bu yüzden bağışıklık sistemini güçlendirmesiyle beraber enfeksiyon risklerini de azaltmaktadır. Aileler mevsim geçişlerinde okula başlayacak çocuklarımızın beslenme çantalarına üzüm koyarak onların hastalıklardan korunmasını sağlayabilirler. Üzüm, olenolik asit içeriği ile sağlıklı diş ve diş etlerine kavuşmanızı sağlar. Bunun yanı sıra üzüm posa açısından zengin olmasından dolayı kabızlığı önlemektedir. Üzüm en çok enerji vermesinden dolayı bilinmektedir. Özellikle çocuklarda rastlanan konsantrasyon bozuklukları sorununu çekirdeksiz sultani üzüm ile hafifletebilirler. Yeşil üzümdeki B vitamini kompleksleri çocuğun zihnini geliştirir ve sorunlarını gidermeye yardımcı olur. Ayrıca üzüm kolesterolü dengede tutmakta, kalp damar rahatsızlıklarına da iyi gelmektedir. Fakat her yediğimiz besinin porsiyonlarını dikkat etmemiz gerektiği gibi üzümünde 1 porsiyonu15 adete denk gelip 60 kcal(kalori) olmasıyla beraber glisemik indeksinin(içeriğindeki şeker oranı) yüksek olması da göz önüne alınıp diyabet rahatsızlığı ya da insülin direnci olan hastaların üzüm tüketimlerinde dikkatli olması gerekmektedir.2


Sarıgöl Belediye Başkanı Necati Selçuk, Sarıgöllü diyetisyene teşekkür ederek, “Sarıgöl’ün bağrından yetişen değerli gençlerimizin festivalimize destek vermeleri hatta üzümün yararını anlatması bizleri sevindirdi” dedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 07 Eylül 2019 Cumartesi 21:53
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İzlanda evinde Moldova'yı rahat geçti 3-0
    1. İzlanda evinde Moldova'yı rahat geçti..
    2. İstanbul'da milli maç hasreti bitti
    3. Muğla'da binlerce bal arısı sahile vurdu
    4. Beşiktaş Park kırmızı-beyaz!
    5. İstanbul'da tartışığı eşi balkondan..
    6. Uzak Doğu menşeli mandalina nedir?..
    7. İzmir’de 147 kaçak göçmen yakalandı
    8. Gençlerin bıçaklı kavgası kanlı bitti:..
    9. Çocuklarda etkili olan 6. hastalık..
    10. Kahramanmaraş'ta silahlı kavga: 4 yaralı
    11. 6. hastalık ve kızamık aynı şeyler mi?..
    12. Rize’de şiddetli yağış
    13. Kuşadası Belediyesi gazileri ve..
    14. 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası:..
    15. İran'da çatışma: 1 ölü
    16. AK Parti eski milletvekillerinden..
    17. Balkondan atlayan eşini kurtarmak..
    18. İstanbul’da üç gün üst üste ‘değnekçi’..
    19. Ay-Yıldızlı gurur!
    20. AB ve NATO, Rusya ile Ukrayna..
    Yusuf Kaplan'dan dikkat çeken Kaftancıoğlu, İmamoğlu ve Alparslan Kuytul çıkışı!
    Yusuf Kaplan'dan dikkat çeken Kaftancıoğlu, İmamoğlu ve Alparslan Kuytul çıkışı!
    Ali Babacan'a eski bakanlardan büyük şok!
    Ali Babacan'a eski bakanlardan büyük şok!
    Süleyman Soylu’ya Yenikapı çağrısı: İmamoğlu’ndan önce siz yapın!
    Süleyman Soylu’ya Yenikapı çağrısı: İmamoğlu’ndan önce siz yapın!
    Optimar Araştırma'dan kayyım yorumu: İBB'de kayyım atanmaz ama Süleyman Soylu'nun dedikleri...
    Optimar Araştırma'dan kayyım yorumu: İBB'de kayyım atanmaz ama Süleyman Soylu'nun dedikleri...
    Soylu'dan İstanbul'a kayyım açıklaması
    Soylu'dan İstanbul'a kayyım açıklaması

    Günün Karikatürü

    7 Eylül 2019
    Kürt çocuğu Kandil’de, Buldan’ın çocuğu tatilde
    Kürt çocuğu Kandil’de, Buldan’ın çocuğu tatilde
    Süleyman Soylu: Belediye işi şov işi değildir, arkadaşlara talimatı verdim
    Süleyman Soylu: Belediye işi şov işi değildir, arkadaşlara talimatı verdim