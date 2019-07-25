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FESTA 2200 Bisiklet Festivali start aldı

FESTA 2200 Bisiklet Festivali, 45 şehirden 300 bisikletlinin katılımıyla Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç’ın da katılımıyla başladı.

25 Temmuz 2019 Perşembe 16:39
FESTA 2200 Bisiklet Festivali start aldı

FESTA 2200 Bisiklet Festivali, 45 şehirden 300 bisikletlinin katılımıyla Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç’ın da katılımıyla başladı.


Maceracı ve bisiklet tutkunu vatandaşların Erciyes’i yaşaması ve Kayseri’yi keşfetmesi için bu yıl ikincisi düzenlenen FESTA 2200 Bisiklet Festivali, Kayseri Büyüklşehir Belediyesi önünden start aldı. Bisiklet turunun başlangıcını yapmak için alana gelen Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç sağlıklı yaşam için bisikletin önemine vurgu yaparak; "45 şehirden 300 civarında bisiklet sevdalısı, sağlığını düşünen dostlarımız burada. Amacımız Kayserimizi gündeme taşımak, amacımız Erciyesimizi gündeme taşımak. Bir doktor olarak da bisiklete binmenin önemini vurgulamak, kalori düşmanı olduğunu paylaşmak, teşvik edip insanları özendirici gayretler içerisinde olmak, ödüller verilirken özellikle gençlerimize bisiklet vermek, bu yönde de teşvik etmek gerekir diye düşünüyorum" dedi.


Yerel yönetimler olarak bisiklet yollarını önemsediklerinin de altını çizen Başkan Büyükkılıç; "Özellikle de önümüzdeki dönemde inşallah hayata geçireceğimiz Hava İkmal Millet Bahçesi Projesi bağlamında bisiklet yollarını fazlasıyla hayata geçirileceğini ayrıca Talas’taki 360 projemizin de bünyesinde 10 kilometrelik bir bisiklet güzergahı olacağını da paylaşmak istiyorum. Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız da destek vermekte" şeklinde konuştu.


25-28 Temmuz tarihleri arasında Erciyes’te buluşacak olan katılımcılar, organizasyonun ilk gününde Kayseri merkezde 13 kilometre pedal çevirecek. İkinci gün ise birçok tabiat güzelliğini bünyesinde barındıran Develi’yi turlayacak.

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Haber Tarihi: 25 Temmuz 2019 Perşembe 16:39
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