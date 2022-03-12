  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yemek Tarifleri Fesleğenli reyhan şerbeti tarifi nasıl yapılır? Reyhan şerbeti tarifi
Yemek Tarifleri

Fesleğenli reyhan şerbeti tarifi nasıl yapılır? Reyhan şerbeti tarifi

Ramazan sofralarına, özel günlerinizde ya da kutlamalarda farklı bir içecek seçeneği olarak hazırlamanızı tavsiye ediyoruz. Fesleğenli reyhan şerbeti nasıl yapılır? Reyhan şerbeti faydaları nelerdir? İşte kolay ve pratik tarif...

Yeniakit Publisher
2022-03-12 20:38:00 - 2022-03-12 21:26:58
Fesleğenli reyhan şerbeti tarifi nasıl yapılır? Reyhan şerbeti tarifi

Reyhan şerbeti faydaları nelerdir?

Kansızlık ve düşük kan şekerinin yol açtığı baş dönmesine karşı önleyici etkiye sahiptir. Ağız yaraları söz konusu olduğunda tedavi edici özelliği vardır. Yağ yakıcı özelliği sayesinde zayıflamanıza yardımcı olur.

Fesleğenli Reyhan Şerbeti Tarifi

  • 1 demet ayıklanmış taze fesleğen
  • 1 demet ayıklanmış taze reyhan
  • 1 çorba kaşığı limon tuzu
  • 1/2 (Yarım) adet limon
  • 1 su bardağı toz şeker
  • 2 litre sıcak su

Malzemeleri teker teker sürahiye alın ve en son sıcak suyu ekleyip karıştırın. Üzerini bir kapak ile kapatıp demlenmesini sağlayıp 1 saat bekleyin. Daha sonra süzdürüp buzdolabında soğutun ve dilediğiniz gibi servis edin.

Diğer tavsiye tarifmiz ise;

Fesleğen şerbeti tarifi için malzemeler

  • 1 bağ fesleğen
  • 3 limon
  • 2 buçuk litre su
  • 1 su bardağı şeker

Fesleğen şerbeti tarifi nasıl yapılır?

Fesleğeni yıkıyoruz.Üzerine limonları ince ince dilimleyip atıyoruz. Üzerine şekeri koyuyoruz. 3 su bardağına yakın sıcak su ekleyip. 15 dk bekletiyoruz. Ağzı kapalı şekilde. Bekledikten sonra elimizle iyice yoğurup suyunu çıkartıyoruz. Daha sonra posasını atıp üzerine soğuk su ekliyoruz. Afiyet olsun.

Sarımsak turşusu tarifi nasıl yapılır? Doğal antibiyotik

(↓) Haberin detayları için (↓)TIKLAYINIZ

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay