Fesleğenli reyhan şerbeti tarifi nasıl yapılır? Reyhan şerbeti tarifi
Ramazan sofralarına, özel günlerinizde ya da kutlamalarda farklı bir içecek seçeneği olarak hazırlamanızı tavsiye ediyoruz. Fesleğenli reyhan şerbeti nasıl yapılır? Reyhan şerbeti faydaları nelerdir? İşte kolay ve pratik tarif...
Reyhan şerbeti faydaları nelerdir?
Kansızlık ve düşük kan şekerinin yol açtığı baş dönmesine karşı önleyici etkiye sahiptir. Ağız yaraları söz konusu olduğunda tedavi edici özelliği vardır. Yağ yakıcı özelliği sayesinde zayıflamanıza yardımcı olur.
Fesleğenli Reyhan Şerbeti Tarifi
- 1 demet ayıklanmış taze fesleğen
- 1 demet ayıklanmış taze reyhan
- 1 çorba kaşığı limon tuzu
- 1/2 (Yarım) adet limon
- 1 su bardağı toz şeker
- 2 litre sıcak su
Malzemeleri teker teker sürahiye alın ve en son sıcak suyu ekleyip karıştırın. Üzerini bir kapak ile kapatıp demlenmesini sağlayıp 1 saat bekleyin. Daha sonra süzdürüp buzdolabında soğutun ve dilediğiniz gibi servis edin.
Diğer tavsiye tarifmiz ise;
Fesleğen şerbeti tarifi için malzemeler
- 1 bağ fesleğen
- 3 limon
- 2 buçuk litre su
- 1 su bardağı şeker
Fesleğen şerbeti tarifi nasıl yapılır?
Fesleğeni yıkıyoruz.Üzerine limonları ince ince dilimleyip atıyoruz. Üzerine şekeri koyuyoruz. 3 su bardağına yakın sıcak su ekleyip. 15 dk bekletiyoruz. Ağzı kapalı şekilde. Bekledikten sonra elimizle iyice yoğurup suyunu çıkartıyoruz. Daha sonra posasını atıp üzerine soğuk su ekliyoruz. Afiyet olsun.
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