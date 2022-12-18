Fesleğen ve Sungurbey camileri ihya ediliyor

DURSUN SUNA NİĞDE

Ümmetin gören gözü haykıran sesi Akit’in yayınları sonuçlarını vermeye devam ediyor. Gazetemizin 28.7.2022 tarihinde, “Tarihi Sungurbey Camii’nin restorasyonu devam ediyor” ve 8.11.2022 tarihinde “Fesleğen Camii 6 yıldır öksüz şekilde açılacağı günü bekliyor” başlığıyla gündeme getirdiği haberlerinin ardından yıllardır kapalı tutulan ve cemaatine hasret kalan ecdat yadigârı camilerle ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Niğde Merkez Efendibey mahallesinde bulunan ve kentsel dönüşüm çalışmaları sebebiyle 2016 yılında kapatılan Fesleğen Camii ile yarım kalan çalışmaları yüzünden cemaatine kavuşmayı bekleyen tarihi Sungurbey Camii’nde restorasyon çalışmalarının yeniden başlayacağı öğrenildi.

Gültekin müjdeyi verdi

Konuyla ilgili Akit’e konuşan AK Parti Niğde Milletvekili Selim Gültekin, şunları dile getirdi: “Fesleğen Camii’nin tadilatına hemen başlanılacak. Sungurbey Camii’nde ise yüklenici firma değişikliğinden kaynaklanan sorunlar giderilerek, ocak ayında ihale yoluna gidilecek. Tadilat aşamasında olan Rum Kilisesi de restorasyonu biter bitmez kütüphane olarak kullanılacak.” Akit’in yayınlarından sonra Kültür ve Turizm Bakanlığı ile görüştüğünü kaydeden Gültekin, şöyle devam etti: “Her iki camimizin bugüne kadar tadilatı yapılıp ibadete açılmadığı için bizde çok üzülüyorduk. Sungurbey Camii’nde 4 tane müteahhit değişikliği yapıldı. O da bizi çok üzdü. Yeni Akit gazetesinin konuya ilişkin yayınlarından sonra bu konuyu Turizm ve Kültür Bakanlığı bütçe görüşmelerinde gündeme getirdim ve kabul edildi.”

Rum Kilisesi kütüphane oluyor

Öte yandan, Mecliste yapılan bütçe görüşmeleri esnasında Turizm ve Kültür Bakanlığı programıyla ilgili söz alan Niğde Milletvekili Selim Gültekin, “İki yıl önce şehir merkezinde yıkılan vakıf iş hanı merkezi inşaatının yeniden başlayacağını, Rum Kilisesi olarak bilinen Yahya Peygamber Kilisesi’nin kütüphane olarak kullanılacağının” müjdesini verdi.