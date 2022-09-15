Feshedilen İstanbul Sözleşmesi’nin intikamını almak istiyorlar

Dünkü 3’üncü duruşmaya Dilipak’ın yanı sıra avukatlar Ali Paccı, Doğan Karakuş, Faruk Keleştimur, Ömer Yüzgül, Abdulkadir Topal, Mustafa Adnan Mehel, Ömer Faruk Özcan ve Ebubekir Esad Baş hazır bulundu. Müşteki olarak ise KADEM ve başkanı Saliha Gümrükçüoğlu’nun vekilleri duruşmaya katıldı. Dosyada şikayetçi görünen diğer isimler ise duruşmaya gelmediler.

“AK Partililere yönelik değil”

Mahkemede savunma yapan Dilipak, İstanbul Sözleşmesi’nden çekilme sürecinde son derece etkin olduğunu ve sözleşmenin iptal edilmesinden rahatsız olan kesimlerin bu dava ile kendisinden intikam almaya çalıştığını söyledi. Duruşmada tanık olarak katılan STK temsilcisi Adem Çevik, gazeteciler Sırrı Çağlar ve Muhammet Binici, beyanlarında AK Parti üyesi olduklarını, Dilipak’ın sözlerinin AK Partili kadınlara yönelik olduğu şeklinde kendilerinde bir algı oluşmadığını, bunun manipülasyon olduğunu, zaten sözleşmenin feshedildiğini, yazının amacına ulaştığını söylediler. Mahkeme hakimi, tarafların karşılıklı yazılı beyanlarını sunması için duruşmanın 22 Şubat 2023’e ertelenmesini kararlaştırdı.