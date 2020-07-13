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Biyografi

Ferruh Muştuer kimdir nerelidir? Ferruh Muştuer hayatı biyografisi

Ferruh Muştuer ayasofya cami imamı. Ferruh Muştuer kimdir? İstanbul Eminönü Yeni Camii İmam-Hatibi Ferruh Muştuer’in 86 yıl sonra yeniden camiye dönüştürülen İstanbul’un fethinin simgesi, Fatih Sultan Mehmet’in emaneti olan Ayasofya Camii’nin yeni imamı olacağı söylenmesi üzerine Ferruh Muştuer kimdir nerelidir? Sorusu merak edilmeye başlandı? 2015 Dünya Kur’anı Kerim okuma birincisi olan hafız Muştuer, Ayasofya’da daha önce Fetih Suresi okumuştu. İşte Ferruh Muştuer Hayatı biyografisi.

Yeniakit Publisher
2020-07-13 08:00:00 - 2020-07-13 08:58:24
Ferruh Muştuer kimdir nerelidir? Ferruh Muştuer hayatı biyografisi

Ferruh Muştuer kimdir? 1971 yılında Kütahya’da doğdu. Hafızlık ve lise tahsi- lini Kütahya’da tamamladı. 1996 yılında Tavşanlı ilçesinde müezzin-kayyım olarak göreve başladı. 2006-2010 yılları arasında Avusturya’da din görevlisi olarak görev yaptı. İstanbul Haseki Eğitim Merkezi Kıraat Bölümü’nü tamamlayarak icazet aldı. 2015 yılında Kuveyt’te düzenlenen Uluslararası Kur’ân-ı Kerîm‘i Güzel Okuma Yarışması’nda birinci oldu. 2013 yılından beri İstanbul Eminönü Yeni Cami İmam Hatibi olarak görev yapan Muştuer evli ve üç çocuk babasıdır.

Öte yandan Ayasofya Camiisi müezzinlerinden birinin ise Alpcan Çelik olacağı söyleniyor.

Alpcan Çelik kimdir nerelidir? Alpcan Çelik hayatı biyografisi
Alpcan Çelik kimdir nerelidir? Alpcan Çelik hayatı biyografisi

Biyografi

Alpcan Çelik kimdir nerelidir? Alpcan Çelik hayatı biyografisi

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