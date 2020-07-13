Ferruh Muştuer kimdir nerelidir? Ferruh Muştuer hayatı biyografisi

Ferruh Muştuer kimdir? 1971 yılında Kütahya’da doğdu. Hafızlık ve lise tahsi- lini Kütahya’da tamamladı. 1996 yılında Tavşanlı ilçesinde müezzin-kayyım olarak göreve başladı. 2006-2010 yılları arasında Avusturya’da din görevlisi olarak görev yaptı. İstanbul Haseki Eğitim Merkezi Kıraat Bölümü’nü tamamlayarak icazet aldı. 2015 yılında Kuveyt’te düzenlenen Uluslararası Kur’ân-ı Kerîm‘i Güzel Okuma Yarışması’nda birinci oldu. 2013 yılından beri İstanbul Eminönü Yeni Cami İmam Hatibi olarak görev yapan Muştuer evli ve üç çocuk babasıdır.

Öte yandan Ayasofya Camiisi müezzinlerinden birinin ise Alpcan Çelik olacağı söyleniyor.