  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Canavar otu nedir? Canavar otunun faydaları nelerdir? Canavar otu ne işe yarar, ne için kullanılır? Canavar otu çayı nasıl hazırlanır?

İş ilanları İŞKUR kamu personel alımları başvuruları

Sözleşmeli öğretmenler ne zaman göreve başlayacak?

Devlet Bahçeli'nin 'vekil transferi' önerisi sonrası AK Parti'den ilk açıklama

Sabancı Holding 150 bin hızlı tanı kitini bakanlığa teslim etti
için kalan
Ekonomi

Ferrero Fındık’ın Kahverengi Kokarca mücadelesi sonuç verdi

Başta fındık olmak üzere dünya genelinde 300’den fazla bitki ve ürünü zarara uğratan ‘Kahverengi Kokarca’ ile ortak mücadele için Ferrero Fındık tarafından başlatılan çalışmalar sonuç verdi.

Yeniakit Publisher
2020-05-22 14:56:02 -
Ferrero Fındık’ın Kahverengi Kokarca mücadelesi sonuç verdi

Başta fındık olmak üzere dünya genelinde 300’den fazla bitki ve ürünü zarara uğratan ‘Kahverengi Kokarca’ ile ortak mücadele için Ferrero Fındık tarafından başlatılan çalışmalar sonuç verdi.


INC (Uluslararası Fındık ve Kuru Meyve Topluluğu), Ferrero Değerli Tarım ve Ondokuz Mayıs Üniversitesi iş birliğiyle “Türkiye ve Akdeniz Ülkeleri Tarımı İçin Potansiyel Tehdit: Kahverengi Kokarca” başlığı ile İstanbul’da geçtiğimiz aylarda düzenlenen konferansta gündeme gelen Kahverengi Kokarca zararlısına karşı Samuray Arıcığı ile mücadele için Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan onay çıktı. ’Trissolcus Japonicus’ adı verilen Samuray Arıcığı olarak bilinen mücadeleci böcek yurt dışından ithal edilerek biyolojik savaşta kullanılacak.


Konferans, 19 Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Celal Tuncer’in direktörlüğünde başlayıp 2 gün süren toplantıda, Torino Üniversitesi öğretim üyesi Dr. Luciana Tavella, Gürcistan Fındık Birliği Başkanı Nikoloz Meskhi, Emilia Üniversitesi öğretim üyesi Dr. Lara Maistrello ve ‘kahverengi kokarca’ ile biyolojik mücadele için yetiştirilen ve Japonica da denilen Samuray aracının buluşçularından İsviçreli uzman Dr. Tim Haye’nin konuşmacı olarak katıldığı konferans yoğun ilgi görmüştü.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Audi marka A3 tipli otomobil
Satılık 2016 model Audi marka A3 tipli otomobil

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı