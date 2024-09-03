Ferrari'si olan polis güldürdü! Verdiği cevap viral oldu

İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nün geçen yıl aralık ayında organize suç örgütlerine karşı gerçekleştirdiği operasyonlarda ele geçirilen 23 araç emniyete tahsis edilmişti.

Aralarında Porsche, Ferrari, Bentley ve Mercedes gibi markaların da bulunduğu araçlar, ‘Comanchero’ suç örgütüne yönelik yapılan operasyonda ele geçirilmişti. Araçların piyasa değeri 100 milyon liranın üzerinde olduğu düşünülüyor.

Bu araçlardan biri olan Ferrari, uzun süredir İstanbul’da Sultanahmet Meydanı’nda duruyor. Trafik Şube polisleri tarafından kullanılan araç, vatandaşların da ilgi odağı oldu.

Sosyal medyaya yansıyan bir videoda bir vatandaş Ferrari içindeki polise, “Abi beni tutuklasan bununla götür müsün?” diye sordu. Polisin vatandaşa yanıtı ise şöyle oldu: Yer yok ki, nereye bindireceğim.