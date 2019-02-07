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Fernando Muslera Galatasaray'dan ayrılıyor mu? İşte detaylar

Galatasaray'ın tecrübeli file bekçisi Muslera'nın sezonu yolların ayrılacağı onun yerine ise Başakşehir'den Volkan Babacan'ı gündemine aldığı iddia edildi.

07 Şubat 2019 Perşembe 12:27
Fernando Muslera Galatasaray'dan ayrılıyor mu? İşte detaylar

Fernando Muslera krizi!

Sarı-Kırmızılı takımda Muslera ile Fatih Terim arasında soğuk rüzgarların estiği ve Terim’in Uruguaylı file bekçisini gözden çıkardığı ileri sürüldü... Son dönemlerde performansıda büyük düşüşler olan Muslera’yı göndermeyi planlayan Terim’in devre arasında Başakşehirli Volkan Babacan’ı istediği öğrenildi.

Terim ile Muslera’nın arasına kara kedi girdiği ve ikilinin mümkün oldukça birbirinden uzak kaldığı belirtildi. Gözden çıkarıldığını duyan Urguaylı kalecinin, Terim’le arası açıldı. Bu gelişmenin Muslera’nın performansını düşürdüğü ve bunun da karşılaşmalara olumsuz yönde etki ettiği iddia edildi. Yönetimin Terim’in istemediği Muslera’yı sezon sonunda satmayı planladığı ortaya çıktı...

Volkan Babacan hamlesi!

Galatasaray Yönetimi’nin Fatih Terim’in istemediği Muslera’yı sezon sonunda satmasına kesin gözüyle bakılıyor. Yönetimin sezon sonunda Uruguaylı kaleciyi satacağı ve bunun için teklifleri değerlendireceği belirtildi. Muslera’nın yerine Volkan’ı düşünen Sarı-Kırmızılılar’ın Başakşehir ile bir görüşme yaptığı ve sezon sonunda tarafların yeniden biraraya gelerek bu transferi bitirecekleri ifade edildi.

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Haber Tarihi: 07 Şubat 2019 Perşembe 12:27
  1. Galatasaray
  2. Fernando Muslera
  3. Volkan Babacan

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