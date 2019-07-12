Fernando Boldrin kampa katıldı İstikbal Mobilya Kayserispor’unBrezilyalı futbolcusu Fernando Boldrin, kamp çalışmalarına katılmak üzere Kayseri’ye geldi.

İstikbal Mobilya Kayserispor’unBrezilyalı futbolcusu Fernando Boldrin, kamp çalışmalarına katılmak üzere Kayseri’ye geldi.

İM Kayserispor, yeni sezon öncesi hem idmanlarına hem de transfer çalışmalarına devam ediyor. Geçen sezon Çaykur Rizespor’a kiralık olarak gönderilen Boldrin, Kayseri’ye gelerek kampa katıldı. Rizespor’da geçen sezon 30 maçta görev alıp 4 gol, 8 asistlik performans sergileyen Boldrin, Teknik Direktör Hikmet Karaman’ın raporu doğrultusunda takımda kalacak.

Sarı-kırmızılılarla birlikte çalışmalara başlayan başarılı futbolcunun oldukça keyifli ve mutlu olduğu gözlendi. Brezilyalı oyuncunun Kayserispor ile 31 Mayıs 2020 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

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