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Spor Fernandes geri dönüyor
Spor

Fernandes geri dönüyor

Galatasaray, Gedson Fernandes transferinde mutlu sona ulaşıyor. Portekiz basınına göre sarı-kırmızılılar yıldız oyuncunun transferi için Benfica ile anlaşmaya vardı.

Yeniakit Publisher
2022-01-23 16:59:00 -
Fernandes geri dönüyor

Galatasaray, Gedson Fernandes transferinde mutlu sona ulaşıyor. Portekiz basınına göre sarı-kırmızılılar yıldız oyuncunun transferi için Benfica ile anlaşmaya vardı.

Yaz transfer döneminde Gedson Fernandes'i kadroya katamayan Galatasaray ara dönemde mutlu sona yaklaşıyor. Sarı-kırmızılılar, Benfica ile Fernandes transferi konusunda anlaşmaya vardı.

Portekiz basınından A Bola, Gedson Fernandes'in Galatasaray'a transfer olduğunu yazdı. Habere göre Galatasaray ve Bebfica 1,5 sezonluk kiralama konusunda prensipte anlaştı.

Galatasaray'ın Fatih Terim ile yollarını ayırmasından sonra Benfica transfer konusunda geri adım atmıştı. Ancak yaşanan gelişmeler sonrası Portekiz temsilcisi Fernandes'in Galatasaray'a katılmasına onay verdi.

Galatasaray, 23 yaşındaki yıldız için 1.5 milyon Euro kiralama ücreti ödeyecek.

Gedson Fernandes'in Benfica'daki sözleşmesi Haziran 2023'te sona erecek.

Portekizli oyuncu bu sezon 4 karşılaşmada forma giyerken 107 dakika sahada kaldı. Fernandes skora etki edemedi.

Geçen sezon devre arasında Galatasaray'da kiralık forma giyen Gedson Fernandes 18 karşılaşmaya çıktı ve 1 gol atarken 3 asist yaptı.

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