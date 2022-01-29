Galatasaray'a meydan okuyan, okuyana!

Tuzlaspor ile NEF Stadyumu'nda oynanan özel maçı 6-2 kaybeden Galatasaray'a, Feriköy Spor Kulübü'nden maç daveti geldi. Kulüp, Twitter'dan paylaşım yaptı.

Süper Lig'de üst üste alınan kötü sonuçlar ile zor duruma sürüklenen Galatasaray'a bir darbe de Tuzlaspor'dan geldi. TFF 1. Lig ekibi, Sarı-Kırmızılılar ile oynadığı özel maçı 6-2 kazandı. Aslan, 6 Kasım 2019, Real Madrid maçından beri ilk defa bir karşılaşmada 6 gol yedi.

Tuzlaspor karşısında aldığı mağlubiyetin ardından Süper Amatör Lig ekiplerinden Feriköy Spor Kulübü, paylaşımda bulundu. Takım, yaptığı paylaşımda, "Maç yapalım mı?" diyerek, Galatasaray'a meydan okudu.

Süper Amatör Lig, 5. Grup'ta mücadele eden Feriköy Spor Kulübü, oynadığı 15 maçın 10'unda galip gelmeyi başardı. Galibiyetlerin yanında, 4 maçını da berabere tamamlayan takım, ligde topladığı 34 puan ile liderliğe yükseldi. Feriköy'e en yakın kulüp ise 29 puanlı Çıksalın Spor oldu. Feriköy, geride kalan maçlarda 42 gol atarken, kalesinde sadece 11 gol görerek, dikkat çekti.