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Gündem Feridun Öncel kimdir? Feridun Başkan olarak anılan Feridun öncel ne iş yapıyor?
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Feridun Öncel kimdir? Feridun Başkan olarak anılan Feridun öncel ne iş yapıyor?

Feridun Öncel kimdir? sorusu merak ediliyor. Memleketçi Sanayici ve İş Adamları ( MİSİAD ) Genel Başkanı Feridun Öncel Başkan lakabı ile tanınıyor. Öncel aynı zamanda eski bir siyasetçi. İşte Feridun Öncel'in hayatına ilişkin ayrıntılar...

Yeniakit Publisher
2021-05-14 08:36:00 -
Feridun Öncel kimdir? Feridun Başkan olarak anılan Feridun öncel ne iş yapıyor?

Feridun Başkan olarak anılan Feridun öncel ne iş yapıyor? Feridun Öncel kimdir? gibi soruların yanıtı haberimizde...

Feridun Öncel kimdir?

Feridun Öncel 12 Eylül 1954 tarihinde Şanlıurfa’da doğdu. İlk ve ortaokulu burada okudu. Lise öğrenimini İstanbul'da bulunan İhsan Mermerci okulunda tamamladı. Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nden mezun oldu. 1995 yılında yapılan Türkiye genel seçimlerinde Milliyetçi Hareket Partisi 1. sıra Şanlıurfa Milletvekili oldu. 1995-1998 yılları arasında Şanlıurfa MHP İl Başkanı olarak görev yapmıştır. Bunun yanında Feridun Öncel’in Genel Başkanlığını yaptığı Başkent İktisatçılar Derneği, Mum Gibi Yanan Kerkük , Ermeni Soykırım Yalanı ,Vatan Namustur Satılamaz, Türk Telekom’un Özelleştirilmesi, AİHM Kararı, AB Macerası, Küresel Sermayenin Ürünlerine Boykot Çağrısı ve Uyuşturucu Madde Kullanımı’nın zararlarına ilişkin pek çok rapor düzenleyerek kamuoyu ile paylaşmıştır.

Feridun Öncel, Memleketçi Sanayici ve İş Adamları ( MİSİAD ) Genel Başkanlığı görevini yürütmektedir.

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