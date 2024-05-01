Feridun Kunak'tan 20 günde zayıflatan tarif! Yağ yakmaya birebir oluyor: İlgi çeken başarı oranı... Yükseldi

Feridun Kunak'ın önerdiği yağ yakmayı ve ödem atmayı kolaylaştıran yoğurt kürü ile kısa zamanda zayıflamak mümkün. Fazla kalori yakmanıza yardımcı olacak yoğurt kürü ile uzun süre tok kalarak sağlıklı şekilde kilo verebilirsiniz. İşte yağ yaktıran ve ödem attıran Feridun Kunak'ın yoğurt kürü...

Posta'da yer alan habere göre, protein açısından zengin bir kaynak olduğu için yoğurdun metabolizmanızı iyileştirdiği bulunmuştur. Bu nedenle gün boyunca daha fazla kalori yakmanıza yardımcı olur. Yoğurttaki protein, sizi doldurarak ve uzun süre tok kalmanızı sağlayarak sağlıklı kilo vermeyi de destekler.

Feridun Kunak'ın önerdiği yoğurt kürünü 20 gün boyunca uygulayabilirsiniz.

Yoğurt kürünün yatmadan 1-2 saat önce tüketilmesi önerilir.

Yoğurt kürü ile hızla zayıflamak için hafif bir beslenme sistemine geçmeniz ve egzersiz yapmanız önemlidir.

İşte Feridun Kunak'ın önerdiği zayıflatan yoğurt kürü tarifi...

YOĞURT KÜRÜNÜN MALZEMELERİ

* 1 kase ev yoğurdu

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* 1 tatlı kaşığı pul biber ya da tarçın

* Yarım limonun suyu

YOĞURT KÜRÜNÜN HAZIRLANIŞI

* Yoğurdu bir kaseye koyarak limon suyunu dökün ve karıştırın

* Üzerine taze ve gerçek pul biber ekleyerek tüketin.

* Mide problemi olanlar, pul biber yerine tarçın kullanabilirler.

* 20 gün boyunca uygulandığında kilo vermeye oldukça yardımcı olur.