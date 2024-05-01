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Kadın - Aile Feridun Kunak'tan 20 günde zayıflatan tarif! Yağ yakmaya birebir oluyor: İlgi çeken başarı oranı... Yükseldi
Kadın - Aile

Feridun Kunak'tan 20 günde zayıflatan tarif! Yağ yakmaya birebir oluyor: İlgi çeken başarı oranı... Yükseldi

Yeniakit Publisher
2024-05-01 20:10:00 - 2024-05-01 20:14:53
Feridun Kunak'tan 20 günde zayıflatan tarif! Yağ yakmaya birebir oluyor: İlgi çeken başarı oranı... Yükseldi

Feridun Kunak'ın önerdiği kür tarifi ile hızlı kilo vermek mümkün. Yaz aylarının yaklaştığı şu günlerde zayıflama yöntemleri merak ediliyor. Feridun Kunak'ın yoğurt kürü tarifi ile 20 günde hızla kilo veriliyor. Peki, yağ yakmak ve ödem atmak için yoğurt kürü nasıl uygulanmalı? Evde kolayca bulunan 3 malzeme ile fazla kiloları kolayca verin. İşte Feridun Kunak'ın önerdiği zayıflatan yoğurt kürü tarifi...

Feridun Kunak'ın önerdiği yağ yakmayı ve ödem atmayı kolaylaştıran yoğurt kürü ile kısa zamanda zayıflamak mümkün. Fazla kalori yakmanıza yardımcı olacak yoğurt kürü ile uzun süre tok kalarak sağlıklı şekilde kilo verebilirsiniz. İşte yağ yaktıran ve ödem attıran Feridun Kunak'ın yoğurt kürü...

Posta'da yer alan habere göre, protein açısından zengin bir kaynak olduğu için yoğurdun metabolizmanızı iyileştirdiği bulunmuştur. Bu nedenle gün boyunca daha fazla kalori yakmanıza yardımcı olur. Yoğurttaki protein, sizi doldurarak ve uzun süre tok kalmanızı sağlayarak sağlıklı kilo vermeyi de destekler.
Feridun Kunak'ın önerdiği yoğurt kürünü 20 gün boyunca uygulayabilirsiniz.

Yoğurt kürünün yatmadan 1-2 saat önce tüketilmesi önerilir.

Yoğurt kürü ile hızla zayıflamak için hafif bir beslenme sistemine geçmeniz ve egzersiz yapmanız önemlidir.
İşte Feridun Kunak'ın önerdiği zayıflatan yoğurt kürü tarifi...

YOĞURT KÜRÜNÜN MALZEMELERİ

* 1 kase ev yoğurdu
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* 1 tatlı kaşığı pul biber ya da tarçın

* Yarım limonun suyu

YOĞURT KÜRÜNÜN HAZIRLANIŞI

* Yoğurdu bir kaseye koyarak limon suyunu dökün ve karıştırın

* Üzerine taze ve gerçek pul biber ekleyerek tüketin.

* Mide problemi olanlar, pul biber yerine tarçın kullanabilirler.

* 20 gün boyunca uygulandığında kilo vermeye oldukça yardımcı olur.

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