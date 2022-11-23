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Gündem Feribot seferlerine fırtına engeli
Gündem

Feribot seferlerine fırtına engeli

Fırtına ve yağışın neden olduğu trafik aksaklığı deniz ulaşımını da vurdu. GESTAŞ firması, Gökçeada-Kabatepe seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.

Yeniakit Publisher
2022-11-23 16:40:00 -
Feribot seferlerine fırtına engeli

Olumsuz hava koşulları kara ve deniz ulaşımını etkiliyor.

Çanakkale Boğazı ile Adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş firması, Kuzey Ege Denizi'ndeki olumsuz hava şartları nedeniyle Gökçeada-Kabatepe hattında bazı seferlerin iptal edildiğini açıkladı.

İptal olan seferler

Buna göre; Gökçeada'dan Kabatepe'ye bugün saat 13.00, 18.00 ile Kabatepe'den Gökçeada'ya saat 15.00 ve 20.00 seferleri iptal oldu.

Yapılan açıklamada, Kabatepe-Gökçeada hattında karşılıklı olarak saat 19.00 ve 21.00'de sefer yapılacağı belirtildi.

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