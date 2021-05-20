Feribot seferlerine fırtına engeli

Gökçeada ve Bozcaada hatlarında yarın yapılması planlanan bazı feribot seferleri fırtına sebebi ile iptal edildi.

Çanakkale Boğazı ile Adalar Hattı'nda ulaşımı sağlayan GESTAŞ AŞ'den yapılan açıklamaya göre, kuvvetli rüzgar nedeniyle Kabatepe-Gökçeada ve Geyikli-Bozcaada hattında yarın yapılması planlanan bazı seferler yapılamayacak.

Buna göre, yarın hareket saati Kabatepe-Gökçeada hattında Gökçeada'dan saat 07.00 ve 13.00, Kabatepe'den ise saat 09.00, Geyikli-Bozcaada hattında da Bozcaada'dan saat 07.15 ve 10.00, Geyikli'den ise saat 08.00 ve 11.00 seferleri iptal edildi.