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Yaşam Feribot seferleri iptal mi edildi? Bozcaada feribot çalışmıyor mu?
Yaşam

Feribot seferleri iptal mi edildi? Bozcaada feribot çalışmıyor mu?

Hangi feribot seferleri iptal | Olumsuz hava koşulları sebebiyle Bozcada feribot seferleri iptal edildi. Peki, Bozcada feribot ne zaman seferlere başlayacak? Bozcada hangi seferler iptal edildi?

Yeniakit Publisher
2021-12-30 17:23:00 -
Feribot seferleri iptal mi edildi? Bozcaada feribot çalışmıyor mu?

Olumsuz hava koşulları sebebiyle bazı feribot seferleri iptal edildi. Peki, yarın feribot seferleri yapılmayacak mı?

Feribot seferleri iptal mi edildi? Bozcaada feribot çalışmıyor mu?

Çanakkale'de, Geyikli ile Bozcaada arasında yarın yapılması planlanan bazı feribot seferleri fırtına nedeniyle iptal edildi.

Çanakkale Boğazı ile adalar hattındaki ulaşımı sağlayan GESTAŞ Deniz Ulaşım AŞ'den yapılan açıklamada, bölgede etkili olan fırtına dolayısıyla yarın Geyikli-Bozcaada seferlerinden bazılarının iptal edildiği duyuruldu.

Buna göre, Bozcaada'dan 07.00 ve 10.00 ile Geyikli'den 08.00 ve 11.00 saatlerindeki seferler gerçekleştirilemeyecek.

Diğer güzergahlarda ise seferler planlandığı gibi yapılacak.

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