Feribot bekleyenlere kötü haber: Gökçeada ve Bozcaada'ya fırtına engeli
Çanakkale ve adalar hattında seyahat edecek vatandaşlara GESTAŞ’tan uyarı geldi. Bölgede etkisini artıran fırtına nedeniyle deniz ulaşımında aksamalar yaşanıyor. Şirketten yapılan açıklamada, Geyikli-Bozcaada güzergahında gün boyu planlanan tüm seferlerin askıya alındığı, Gökçeada hattında ise programın kısmen sekteye uğradığı bildirildi.
Çanakkale Boğazı ile Adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan GESTAŞ firması, Ege Denizi'nin kuzeyindeki olumsuz hava şartları nedeniyle iptal duyurusunda bulundu.
Buna göre; Geyikli-Bozcaada hattında yapılması planlanan tüm feribot seferleri iptal edildi.
Kabatepe-Gökçeada hattında ise Kabatepe'den saat 13.00 ve 21.00 seferleri ile Gökçeada’dan saat 11.00 ve 19.00 seferleri yapılamayacak.