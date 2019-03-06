Ferhat Tunç Almanya'ya kaçtı Daha önce Almanya'da olan, Türkiye'ye gelince gözaltına alınan terör destekçisi Ferhat Tunç, Almanya'ya geri döndü.

Hakkında 'terör örgütü propangandası yapmak, terör örgütü üyeliği' gibi suçlardan açılan davalarda 20 yıl hapis cezası istenen Ferhat Tunç, önceki gün bir konferansa katılmak üzere gittiği Norveç'te yaptığı konuşmada, Türkiye'ye dönmeme kararı aldığını söyledi. Tunç, çifte vatandaşlık hakkı olduğu Almanya'da yaşayacağını aktardı.

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