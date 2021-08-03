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Biyografi Ferhat Arıcan kimdir? Ferhat Arıcan kaç yaşında? Ferhat Arıcan nereli? Ferhat Arıcan hayatı
Biyografi

Ferhat Arıcan kimdir? Ferhat Arıcan kaç yaşında? Ferhat Arıcan nereli? Ferhat Arıcan hayatı

Milli cimnastikçi Ferhat Arıcan, Tokyo 2020'de paralel barda bronz madalya kazanarak Türkiye'ye cimnastik tarihindeki ilk olimpiyat madalyasını getirdi. Ferhat Arıcan’ın Türk bayrağını Tokyo’da büyük bir zafer sonucunda dalgalandırmasından sonra Ferhat Arıcan kimdir? Ferhat Arıcan kaç yaşında? Ferhat Arıcan nereli? soruları da bir hayli sorgulanır oldu. İşte Ferhat Arıcan hayatı...

Yeniakit Publisher
2021-08-03 11:44:00 - 2021-08-03 11:49:39
Ferhat Arıcan kimdir? Ferhat Arıcan kaç yaşında? Ferhat Arıcan nereli? Ferhat Arıcan hayatı

Milli cimnastikçi Ferhat Arıcan, Tokyo 2020'de paralel barda bronz madalya kazanarak Türkiye'ye cimnastik tarihindeki ilk olimpiyat madalyasını getirdi. Peki Ferhat Arıcan kimdir? Ferhat Arıcan kaç yaşında? Ferhat Arıcan nereli?

Ferhat Arıcan kimdir?

1993 yılında İzmir'de doğan Ferhat Arıcan, 10 yaşında cimnastik sporuna başlamıştır. Singapur'da düzenlenen 2010 Gençlik Olimpiyatları'nda atlama masasında Moğol rakibi Ganbatyn Erdenebold ardından gümüş madalya kazanmıştır. 2013 yılında Mersin'de düzenlenen 2013 Akdeniz Oyunları paralel bar kategorisinde bronz madalyanın sahibi olmuştur.

Arıcan 2008 yılında paralel aleti, 2013'te atlama masasında ve 2014 yılında Çin'de düzenlenen 45. Artistik Cimnastik Dünya Şampiyonası'nda gerçekleştirdiği 3 hareketi kendi adına tescilletmiştir. Dünya cimnastik literatüründe kendi adına tescilli 3 hareketi olan ilk sporcu olma başarısını göstermiştir. 2016 yılının Nisan ayında gerçekleştirilen 2016 Yaz Olimpiyatları kota müsabakalarında yer hareketleri, kulplu beygir, atlama, paralel bar ve barfikste toplam 86,131 puan elde ederek 11. sırada yer alan Arıcan, 108 yıl aranın ardından, Aleko Mulos'tan sonra Türkiye adına Olimpiyatlar'da mücadele eden ikinci erkek jimnastikçi oldu. Ferhat Arıcan, diğer yandan olimpiyat dışındaki tüm büyük organizasyonlarda final serisine kalan ilk cimnastikçi olma özelliğini de taşıyor.

Milli cimnastikçi Ferhat Arıcan, paralel bar finalinde 15.633 derecesiyle bronz madalya kazanarak olimpiyat tarihimizde madalya kazanan ilk cimnastikçimiz oldu.

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