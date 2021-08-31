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Gündem Ferhan Şensoy öldü
Gündem

Ferhan Şensoy öldü

Tiyatrocu Ferhan Şensoy kalp damar rahatsızlıkları ve solunum yetmezliği nedeniyle 70 yaşında öldü.

Yeniakit Publisher
2021-08-31 11:41:00 -
Ferhan Şensoy öldü

1951 doğumlu tiyatrocu Ferhan Şensoy öldü. Şensoy'un ölümünü Ortaoyuncular, sosyal medya üzerinden duyurdu.

Şensoy geçtiğimiz ay sağlık sorunları nedeniyle hastaneye kaldırılarak anjiyo operasyonu geçirmişti. Operasyon sonrası iç kanama yaşayan Şensoy, bir süredir İstanbul Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi görüyordu. Şensoy'un kalp damar rahatsızlıkları ve solunum yetmezliği nedeniyle öldüğü belirtildi.

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