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Spor Ferdi'nin reddettiği rakam ortaya çıktı! Fenerbahçe öyle bir maaş önermiş ki...
Spor

Ferdi'nin reddettiği rakam ortaya çıktı! Fenerbahçe öyle bir maaş önermiş ki...

Yeniakit Publisher
2024-09-02 15:32:00 -
Ferdi'nin reddettiği rakam ortaya çıktı! Fenerbahçe öyle bir maaş önermiş ki...

Brighton'a transfer olan milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu'nun, Fenerbahçe'de kalması için yapılan müthiş maaş teklifini reddettiği biliniyordu. O rakam ortaya çıktı.

Ferdi Kadıoğlu'nun Fenerbahçe'den Brighton'a transferinin perde arkası ortaya çıktı. Fenerbahçe Teknik Direktörü Mourinho, Alanyaspor maçı sonrası Ferdi Kadıoğlu için yönetimin büyük fedakârlık yaptığını, buna rağmen oyuncunun gidişine engel olamadığını açıklamıştı. Sadece sarı-lacivertli formayla değil A Milli Takım ile EURO 2024'te başarılı bir performans ortaya koyan Ferdi, İngiltere'den gelen teklife kayıtsız kalamadı.

Bir sezon önce gelen tekliflere rağmen kulüpte kalan ve Başkan Ali Koç'a "Siz ne derseniz o" diyen Ferdi, çocukluk hayali olan Premier Lig'de oynama şansını kaçırmak istemedi, ayrılmak istediğini yönetime iletti. Teknik direktör Mourinho, sportif direktör Branco ve Başkan Ali Koç'un ikna çabaları yeterli olmadı. Bunun üzerine para devreye girdi. Yönetim 1.5 milyon kazanan 24 yaşındaki yetenekli sol bekine senelik 4 milyon Euro teklif etti.

Ferdi, Fenerbahçe'den ayrılmasına paranın neden olmadığını belirtip, "Ben bu takımda Ferdi Kadıoğlu oldum. Geldiğimde çocuktum, burada büyüdüm. Fenerbahçe'den bugün gidiyorsam bunun nedeni asla ve asla para değil. Ben hayallerimi gerçekleştirmek istiyorum. Premier Lig benim için her zaman bir rüyaydı. O nedenle bu teklifi kabul ediyorum. Para için değil, hayallerim için gidiyorum" dedi. Brighton'ın 2.5 milyon Euro'luk teklifine 'evet' dedi.

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