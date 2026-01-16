Lüksün adresine kötü karne: Hijyen notu dibe vurdu

Galler'de iki Michelin yıldızına sahip "Ynyshir" adlı lüks bir restoran, son denetimde hijyen kategorisinde beş üzerinden yalnızca bir puan aldı.

Restoranın şefi ve sahibi Gareth Ward yaptığı açıklamada işletmenin "dünyadaki en yüksek standartlarına sahip olduklarını" savundu.

2013 yılında açılan restoran, hemen ertesi yıl ilk Michelin yıldızını aldı. 2022'de ikinci yıldızını kazanan mekan, Galler'de iki Michelin yıldızlı ilk restoran aldı.

Restoranda kişi başı fiyatların 468 sterlinden (27 bin TL) başladığı belirtiliyor.

Ancak Gıda Standartları Ajansı (FSA) yetkililerinin 5 Kasım'da yaptığı denetlemede restoranın beş üzerinden yalnızca bir puan aldığı ortaya çıktı. FSA standartlarında bir puan, restoranın "acil ve büyük çaplı bir iyileştirmeden geçmesi gerektiğine" işaret ediyor.

DENETİMCİLERE İSYAN ETTİ: BİZ YANLIŞ DEĞİL, FARKLI BİR ŞEY YAPIYORUZ

Eski bir Masterchef yarışmacısı olan Ward, yaptığı açıklamada verilen nottan utanmadığını söyledi. Denetim sırasında özellikle çiğ ve olgunlaşmamış ürünlerin kullanımıyla ilgili endişelerin dile getirildiği aktarıldı.

Ward "Japonya'dan sashimi kalitesinde balık getiriyorum. Onlar da 'Suyun kaynağını bilmiyoruz, sashimi kalitesinde olduğunu nereden bilelim?' diye soruyorlar. Bu tür etler dünyanın her yerinde çiğ tüketiliyor. Kurallarımız onların kurallarına uymuyor diye sorguluyorlar" diye konuştu.

Şef ayrıca balıkları olgunlaştırmak için kullandığı tuz kullandığı tuz odasının da yetkililer tarafından hoş karşılanmadığını belirtti. Ward "Hiç utanmıyorum ama hayal kırıklığına uğradım. Utanılacak bir şey yapmadık. Yaptığımız şey sadece farklı" diye ekledi.

BALIKLARDA SORUN ÇIKMADI

Restoranının gıda güvenliği için uzman bir şirketle çalıştığını belirten Ward, -80 dereceye kadar soğutabilen 50 bin sterlinlik derin dondurucuya sahip olduklarını söyledi.

Denetimden sonra balıkların bağımsız bir laboratuvara gönderildiği ve testlerde herhangi bir sorun çıkmadığı belirtildi.

Öte yandan Ward, müfettişlerin tamamen haksız olmadığını kabul ederek balık hazırlama alanına yeni bir el yıkama lavabosu eklediklerini söyledi.

Evraklarda da eksiklikler olduğunu kabul eden Ward, "Bu da bizim hatamız. Her şeyi kusursuz yapabilmek için tam zamanlı masa başı elemana ihtiyacımız var" diye belirtti.

Galler ve Kuzey İrlanda'da tüm gıda işletmeleri, hijyen puanlarını görünür bir yerde sergilemek zorunda. Ynyshir yetkilileri, yeniden denetim talebinde bulunduklarını ancak henüz tarih verilmediğini açıkladı.