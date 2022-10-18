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Medya Ferdi Tayfur'un son hali şaşırttı!
Medya

Ferdi Tayfur'un son hali şaşırttı!

Uzun süredir gözlerden uzak yaşayan usta sanatçı Ferdi Tayfur'un son hali sosyal medyada gündem oldu. Tayfur'un son halini menajeri Şirin Gözalıcı paylaştı. İşte 76 yaşındaki usta ismin son hali... 2011 yılında yüz felci geçirip gözlerden uzak bir yaşam sürmeyi seçen usta sanatçı Ferdi Tayfur son haliyle ortaya çıktı. Arabesk müziğinin sevilen isim hem oyunculuğu hem de şarkılarıyla bir döneme damga vurdu.

Yeniakit Publisher
2022-10-18 16:43:00 - 2022-10-18 16:49:26
Ferdi Tayfur'un son hali şaşırttı!

Uzun süredir gözlerden uzak yaşayan usta sanatçı Ferdi Tayfur'un son hali sosyal medyada gündem oldu. Tayfur'un son halini menajeri Şirin Gözalıcı paylaştı. İşte 76 yaşındaki usta ismin son hali... 2011 yılında yüz felci geçirip gözlerden uzak bir yaşam sürmeyi seçen usta sanatçı Ferdi Tayfur son haliyle ortaya çıktı. Arabesk müziğinin sevilen isim hem oyunculuğu hem de şarkılarıyla bir döneme damga vurdu.

Haber7.com'a göre; İstanbul'u terkedip Marmaris'te yaşamaya başlayan usta sanatçı yıllar sonra ortaya çıktı. Sosyal medyadan uzak duran Tayfur'u son olarak Tuğçe Tayfur paylaşmışıt.

Kızı Tuğçe Tayfur, babası ile oğlu Taner Efe'nin yer aldığı fotoğraf çok beğenildi.

Uzun aradan sonra ünlü isim tekrar ortaya çıktı. 76 yaşındaki sanatçının menajeri Şirin Gözalıcı sosyal medya hesabında sanatçıyla olan fotoğrafını “Can cana, yana yana” notuyla paylaştı. İşte o paylaşım...=

Şeker hastalığıyla mücadele veren Ferdi Tayfur'ın beyazlayan saç ve sakalı da dikkat çekti.

 

 


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