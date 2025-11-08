  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Aktüel Ferdi Tayfur’un mirası 6 milyar TL imiş... İki çocuğunu mahrum etti
Aktüel

Ferdi Tayfur’un mirası 6 milyar TL imiş... İki çocuğunu mahrum etti

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Ferdi Tayfur’un mirası 6 milyar TL imiş... İki çocuğunu mahrum etti

Ferdi Tayfur'un ölümünün ardından aile arasında yaşanan miras ve vasiyet anlaşmazlığı ile ilgili avukatı, Ferdi Tayfur'un gerçek servetini açıkladı: İki çocuğu mirastan men edildi, bir kısmı bağışlandı!

Arabesk müziğin unutulmaz isimlerinden Ferdi Tayfur'un vefatının ardından başlayan miras tartışmaları yeni bir boyut kazandı. Sanatçının avukatının aktardığına göre, Tayfur'un gerçek servetinin 3 milyar değil, 6 milyar TL olduğu ortaya çıktı. Tayfur'un mirasının büyük bir kısmının bağışlandığını açıklayan avukat, Tuğçe ve Timur Tayfur'un mirastan men edildiği de açıkladı.

Sanatçının avukatı Hakan Tamgüç, Tayfur'un 87 dairesi, Marmaris'te adası ve 1000'den fazla şarkıdan elde ettiği telif gelirleri olduğunu aktardı.

Müge Dağıstanlı'nın Yeniçağ'daki köşesinde yer verdiği bilgilere göre, Ferdi Tayfur'un avukatı Hakan Tamgüç, sanatçının mirasının tahmin edilenden çok daha fazla olduğunu belirterek Tayfur'un servetinin 6 milyar TL'yi bulduğunu açıkladı.

Öte yandan, sanatçının 87 daireye, çok sayıda arsaya ve Marmaris'te bir adaya sahip olduğu ortaya çıktı. Ayrıca 1000'in üzerinde şarkısından elde ettiği yıllık telif gelirinin 45 milyon TL'ye yaklaştığı bildirildi.

Tuğçe Tayfur ve Timur Tayfur mirastan men edildi

Ferdi Tayfur'un vasiyetinde en büyük payın üç çocuğu ve yedi yeğenine bırakıldığı, buna karşın kızı Tuğçe Tayfur ve oğlu Timur Tayfur'un mirastan men edildiği öğrenildi.

Servetinin bir kısmı bağışlandı
Sanatçının ayrıca servetinin bir kısmını Türk Silahlı Kuvvetleri'ne, Darüşşafaka Vakfı'na ve LÖSEV'e bağışladığı ifade edildi.

 

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Boşuna ‘dikili ağacınız yok’ demiyoruz! CHP’li ‘Şırınga Özlem’ fena rezil oldu
Gündem

Boşuna ‘dikili ağacınız yok’ demiyoruz! CHP’li ‘Şırınga Özlem’ fena rezil oldu

Gazeteci Özlem Gürses, yayımladığı videoda gözyaşlarını tutamayarak “Hayalini kurduğumuz ülkeyi kuramadık, iyi bir lider çıkaramadık” sözler..
9 bin PKK'lı Türkiye'ye dönecek
Gündem

9 bin PKK'lı Türkiye'ye dönecek

Terörsüz Türkiye süreci kapsamında gözler yasal düzenlemelere çevrilmişken İngiliz haber ajansı Reuters, ismi verilmeyen "üst düzey bir yetk..
Türkiye Netanyahu hakkında yakalama kararı çıkardı! Son dakika...
Gündem

Türkiye Netanyahu hakkında yakalama kararı çıkardı! Son dakika...

Türkiye İsrail Başbakanı Netanyahu ve bazı İsrailli bakanlar hakkında yakalama kararı çıkardı. 37 kişi hakkında "Soykırım" suçundan tutuklam..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23