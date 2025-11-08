Ferdi Tayfur’un mirası 6 milyar TL imiş... İki çocuğunu mahrum etti

Arabesk müziğin unutulmaz isimlerinden Ferdi Tayfur'un vefatının ardından başlayan miras tartışmaları yeni bir boyut kazandı. Sanatçının avukatının aktardığına göre, Tayfur'un gerçek servetinin 3 milyar değil, 6 milyar TL olduğu ortaya çıktı. Tayfur'un mirasının büyük bir kısmının bağışlandığını açıklayan avukat, Tuğçe ve Timur Tayfur'un mirastan men edildiği de açıkladı.

Sanatçının avukatı Hakan Tamgüç, Tayfur'un 87 dairesi, Marmaris'te adası ve 1000'den fazla şarkıdan elde ettiği telif gelirleri olduğunu aktardı.

Müge Dağıstanlı'nın Yeniçağ'daki köşesinde yer verdiği bilgilere göre, Ferdi Tayfur'un avukatı Hakan Tamgüç, sanatçının mirasının tahmin edilenden çok daha fazla olduğunu belirterek Tayfur'un servetinin 6 milyar TL'yi bulduğunu açıkladı.

Öte yandan, sanatçının 87 daireye, çok sayıda arsaya ve Marmaris'te bir adaya sahip olduğu ortaya çıktı. Ayrıca 1000'in üzerinde şarkısından elde ettiği yıllık telif gelirinin 45 milyon TL'ye yaklaştığı bildirildi.

Tuğçe Tayfur ve Timur Tayfur mirastan men edildi

Ferdi Tayfur'un vasiyetinde en büyük payın üç çocuğu ve yedi yeğenine bırakıldığı, buna karşın kızı Tuğçe Tayfur ve oğlu Timur Tayfur'un mirastan men edildiği öğrenildi.

Servetinin bir kısmı bağışlandı

Sanatçının ayrıca servetinin bir kısmını Türk Silahlı Kuvvetleri'ne, Darüşşafaka Vakfı'na ve LÖSEV'e bağışladığı ifade edildi.