Ferdi Kadıoğlu yeni takımına çok iyi geldi
EMİRCAN KIŞLACIK- Fenerbahçe'ye yüksek bir bonservis kazandırarak İngiltere'nin Brighton takımına transfer olan Milli yıldız Ferdi Kadıoğlu yeni takımına uğurlu geldi.
EMİRCAN KIŞLACIK- Fenerbahçe'ye yüksek bir bonservis kazandırarak İngiltere'nin Brighton takımına transfer olan Milli yıldız Ferdi Kadıoğlu yeni takımına uğurlu geldi.
Fenerbahçe'nin milli futbolcusu Ferdi Kadıoğlu'nun transfer görüşmeleri yaptığı Brighton Hove Albion, İngiltere Premier Lig'in 2. haftasında konuk ettiği Manchester United'ı 2-1 mağlup etti.
Premier Lig'in ilk haftasını galibiyetle kapatan iki ekip, ligin ikinci haftasında karşı karşıya geldi. Son dakikada attıkları golle maçı kazanan Brighton, Premier Lig'de 2. hafta itibariyle liderliğini sürdürdü. Fenerbahçe'nin milli futbolcusu Ferdi Kadıoğlu, Brighton Hove Albion ile transfer görüşmelerini ilerletmek ve sağlık kontrolünden geçmek üzere İngiltere'de bulunuyor.