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Spor Ferdi Kadıoğlu transferinin mali detayları belli oldu!
Spor

Ferdi Kadıoğlu transferinin mali detayları belli oldu!

Yeniakit Publisher
2024-08-28 07:26:00 -
Ferdi Kadıoğlu transferinin mali detayları belli oldu!

Fenerbahçe, Ferdi Kadıoğlu'nun transferinin maliyet detaylarını KAP'a bildirdi.

Fenerbahçe, Ferdi Kadıoğlu'nun transferinin maliyet detaylarını KAP'a bildirdi.

KAP'a yapılan açıklama;

"Profesyonel Futbolcumuz Ferdi Erenay Kadıoğlu'nun İngiliz Kulübü The Brighton and Hove Albion FC'ye, oyuncunun tarafımızla olan sözleşmesinin 30.000.000 Avro bedelle feshi karşılığında transferi konusunda taraflarca anlaşma sağlanmıştır.

FIFA talimatları gereği doğacak olan dayanışma katkı bedelleri The Brighton and Hove Albion FC tarafından ödenecektir. Transfer bedeline ilaveten, Futbolcunun performansına bağlı olarak The Brighton and Hove Albion FC tarafından, Kulübümüze azami 5.000.000 Avro bonus bedeli ödenecektir.

Ayrıca, Futbolcunun ileride diğer bir kulübe transferi halinde; The Brighton and Hove Albion FC'nin elde edeceği transfer bedelinin %10'u sonraki satıştan pay olarak kulübümüze ödenecektir."

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