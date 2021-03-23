  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Ferdi Kadıoğlu ne karar verecek? Türkiye mi, Hollanda mı?
Spor

Ferdi Kadıoğlu ne karar verecek? Türkiye mi, Hollanda mı?

Fenerbahçe'nin yıldız ismi Ferdi Kadıoğlu, Milli Takım konusunda detaylı bir düşünmeden sonra karar vereceğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-03-23 13:11:00 -
Ferdi Kadıoğlu ne karar verecek? Türkiye mi, Hollanda mı?

Fenerbahçe'de forma giyen orta saha oyuncusu Ferdi Kadıoğlu, milli takım seçimi konusunda dikkatlice düşünmek istediğini belirtti.

Babası Türk, annesi Kanadalı olan ve Hollanda'da dünyaya gelen Ferdi, milli takım kariyeri hakkında Hollanda'nın De Telegraaf gazetesine konuştu.

21 yaşındaki oyuncu, A Milli Futbol Takımı yetkililerinin kendisiyle temas kurduğunu kaydederek, "Bu, zor bir seçim. Sezon başında Şenol Güneş ile görüştüm. Bu konuda dikkatlice düşünmek istiyorum çünkü yapacağım seçim kariyerimin geri kalanını belirleyecek." ifadelerini kullandı.

Şenol Güneş, A Milli Takımla 71. maçına çıkacakŞenol Güneş, A Milli Takım'la 71. maçına çıkacak
Hollanda'nın farklı yaş kategorilerindeki genç milli takımlarında forma giyen Ferdi, 2018 yılında NEC Nijmegen'den Fenerbahçe'ye transfer olmuştu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Dünya bu gelişmeyle çalkalanıyor! Türkiye'deki nükleer bombaları çıkardılar
Dünya

Dünya bu gelişmeyle çalkalanıyor! Türkiye'deki nükleer bombaları çıkardılar

Amerikan Bilim Adamları Federasyonu'nun son açıklamasına göre ABD'nin Avrupa'daki nükleer silahlarını azalttığı öğrenildi. İncirlik'te bulun..
İstanbul Sözleşmesi'nin ülkemize dayattığı 'üçüncü cinsiyeti' resmen tanımışlardı: Pakistan'da translar için 'medrese' açtılar!
Dünya

İstanbul Sözleşmesi'nin ülkemize dayattığı 'üçüncü cinsiyeti' resmen tanımışlardı: Pakistan'da translar için 'medrese' açtılar!

Pakistan'da İslam'ın lanetlediği eşcinsel sapkınlar için medrese açıldı. Ülkede, İstanbul Sözleşmesi ile ülkemize de dayatılmaya çalışılan '..
Türkiye harekete geçti! Dünyaya örnek olacak... Müthiş proje
Gündem

Türkiye harekete geçti! Dünyaya örnek olacak... Müthiş proje

Türkiye, Cumhurbaşkanlığı kararıyla aile yapısını hedef alan 'İstanbul Sözleşmesi'nden ayrılmıştı. Bu karar sonrası Türk yetkililer tüm düny..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay