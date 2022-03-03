Ferdi Kadıoğlu İngiltere'ye mi gidiyor?

Fenerbahçe'de sakatlığı sebebiyle sahalardan uzak kalan Ferdi Kadıoğlu yurt dışı seferlerini arttırdı. Ferdi Kadıoğlu'nun İngiltere seyahatleri transfer iddialarını gündeme getirdi.

Fenerbahçe'nin genç yıldızı Ferdi Kadıoğlu, yaşadığı sakatlık sebebiyle Nisan ayına kadar sahalardan uzak kalacak. Ferdi'nin bu süreci transfer görüşmeleri için fırsat bilerek görüşmeler gerçekleştirdiği iddia edildi.

FERDİ KADIOĞLU FENERBAHÇE'NİN ELİNDEN KAÇIYOR

Akşam Gazetesi'ndeki habere göre Ferdi Kadıoğlu, sakatlığı sonrası tedavi için Hollanda'ya gitmek isterken, sağlık heyetiyle görüşen yönetim buna izin vermedi ve kulüp tarafından bu sürecin idare edilmesi istendi.

Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Ferdi'nin menajeri, oyuncusunun Türkiye'de devam etmesini istemiyor. Şubat ayından bu yana idmanlara çıkamayan Ferdi Kadıoğlu'nun bu süreçte iki kez İngiltere'ye gitmesi ise dikkatlerden kaçmadı. Bu hareket, transfer iddialarını yanında getirdi.

NOTTINGHAM FOREST İDDİASI

Ferdi Kadıoğlu'nun menajerinin daha önce İngiltere Championship ekiplerinden Nottingham Forest ile görüşmeler yaptığı iddia edilmişti. Ferdi'nin İngiltere seferlerinin bu transfer için olabileceği iddia edilirken, genç oyuncunun hedefinin Premier League olduğu için bu teklife sıcak bakmadığı da gelen bilgiler arasında.