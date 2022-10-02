Ferdi Kadıoğlu derbi sonrası ne söyledi? Ferdi Kadıoğlu kimdir kaç yaşında?

Süper Lig'in 8.haftasında Beşiktaş ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Zorlu mücadele 0-0 eşitlikle tamamlandı. Peki, maçın ardından Fenerbahçeli futbolcu Ferdi Kadıoğlu ne söyledi?

Ferdi Kadıoğlu derbi sonrası ne söyledi?

Maçın ardından Ferdi Kadıoğlu, "Açıkçası buraya kazanmak için geldik ama maalesef bunu gerçekleştiremedik. Futbolda eğer kazanamıyorsanız kaybetmemeniz gerekiyor, bana göre bu da önemliydi. Bugün deplasmandan 1 puan aldığımızı söyleyebilirim. Kötü bir netice değil, açıkçası ilk yarı çok fazla şans yaratmıştık. Dolayısıyla maçı ilk yarı koparabilirdik. Fakat ikinci yarı bizler açısından biraz daha zordu ama söylemiş olduğum gibi kaybetmedik. Perşembe günü oynayacağımız bir maç var. Şimdi ona hazırlanacağız" dedi.

Ferdi Kadıoğlu kimdir kaç yaşında?

Ferdi Kadıoğlu, 7 ekim 1999'da Hollanda'da dünyaya geldi. Altyapı kariyerine Hollanda'da başlayan Kadıoğlu, 2016 yılında NEC Nijmegen kulubüyle profesyonel kariyerine başladı. Genç futbolcu 2018 yılında Fenerbahçe'ye imza attı. Ferdi Kadıoğlu, Fenerbahçe formasıyla 112 maça çıktı ve 10 gol atıp 13 asist yaptı.

Milli Takım kariyerine Hollanda U-16 takımında başlayan Ferdi Kadıoğlu, 2022'de Türkiye A Milli Futbol Takımı forması giydi. Ferdi Kadıoğlu, A Milli formayla 6 maça çıktı.