  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor

Ferdi Kadıoğlu 2. kez 11’de

Fenerbahçe’nin genç yıldızı Ferdi Kadıoğlu, bu sezon ikinci kez ilk 11’de Kayserispor karşısında görev yapacak.

Yeniakit Publisher
2020-06-12 21:25:31 -
Ferdi Kadıoğlu 2. kez 11’de

Fenerbahçe’nin genç yıldızı Ferdi Kadıoğlu, bu sezon ikinci kez ilk 11’de Kayserispor karşısında görev yapacak.


Korona virüs salgını sebebiyle Süper Lig’e verilen 3 aylık aranın ardından Fenerbahçe’nin 27. haftada Kayserispor’u ağırladığı müsabakada genç yıldız Ferdi Kadıoğlu bu sezon ikinci kez ilk 11’de forma şansı buldu. Kadıoğlu ilk olarak ligin 25. haftasında Denizlispor karşısında 11’de sahaya çıkmış ve ikinci yarının başında yerini Tolga Ciğerci’ye bırakmıştı. Bu müsabakanın ardından Konyaspor karşısında 7 dakika forma giyen 20 yaşındaki futbolcu korona virüs salgını sebebiyle liglere verilen 3 aylık aranın ardından Kayserispor karşısında kendine ilk 11’de şans buldu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 180 m² bağ evi
Satılık 180 m² bağ evi

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı