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Feraceye bir de böyle bakın!

Ferace nedir? Ferace modelleri nelerdir? Feracenin tarihi nedir? Ferace ilgili merak edilen bütün soruların yanıtı haberimizin detayında...

28 Nisan 2018 Cumartesi 18:37
Feraceye bir de böyle bakın!

Günümüzde tesüttürlü birçok kadının tercih ettiği ferace çok merak ediliyor ve araştırılıyor. Ferace nedir? Ferace modelleri nelerdir? Feracenin tarihi nedir? Ferace ilgili merak edilen bütün detaylar haberimizde...

 

FERACE NE DEMEK?

Ferace kelimesi, Türkçeye Arapça dilinden geçmistir. Kadınların dışarı çıkarken giydikleri bol olan bu kıyafet, Osmanlı dönemi kadınlarının bulmuş olduğu giysilerden bir tanesidir.

Arapçada 'açmak, yarmak, ferahlatmak' manasındaki 'ferc' mastarından gelen kelimenin aslı 'fereciyye' olup 'önü açık ferah elbise' anlamına gelmektedir.

 

ÇEŞİT ÇEŞİT, DESEN DESEN

Tesettür giyim olarak günümüzde dış giyim olarak tercih edilen feracelerin farklı modellerini bulmak mümkün. Diğer yandan renk olarak da bir çok farklı renk yelpazesine sahip ferace modelleri bulunabiliyor. Osmanlı zamanında olduğu gibi ana rengi siyah olan feraceler günümüzde de en çok siyah olarak tercih edilip kullanılıyor.

 

FERACENİN TARİHİNE KISA BİR BAKIŞ

Abbasi döneminden beri çesitli İslam ülkelerinde devlet adamları tarafından kullanıldıgı bilinen ferace, Osmanlılarda XV. yüzyıl sonundan birçok degişikliklere uğrar ve hem erkeklerin hem de kadınların giydigi bir kıyafet haline gelir.

Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinde herhangi bir ayrım yapılmadan herkesin giyebildigi kıyafetlerden  biri olmuştur. Müslüman ve gayr-i Müslimlerin ayırt edilebilmek için Müslümanlar kırmızı, yeşil, mavi gibi renkleri , gayr-i Müslimler ise açık renk kullanmalarına izin verilmiştir.

Ferace, 1889'da tesettüre uygun olmadığı düşüncesi ile II. Abdülhâmit tarafından kesin bir biçimde yasaklanmıştır, sadece çarşaf giyinmelerine izin verilmiştir. Erkekler çarşaf içinde saraya girmeye çalıştıkları için sadece saray kadınlarına ferace giymeleri uygun görülmüştür.

Cumhuriyet yıllarına doğru feracenin uzun bir manto olarak kullanıldığı gözlemlenmiştir.

Haber Tarihi: 28 Nisan 2018 Cumartesi 18:37
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