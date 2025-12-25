Fenomenlik bitti mahremiyet kazandı: Fenomen öğretmenler hesaplarını kapatmaya başladı

Milli Eğitim Bakanlığı'nın, sınıfları podyuma çeviren, öğrencileri figüran haline getirip sosyal medyada "fenomen" olmaya çalışan öğretmenlere yönelik neşter vurma kararı meyvelerini vermeye başladı.

Bakanlık, 81 il müdürlüğüne gönderdiği acil yazıyla yüksek takipçili eğitimcilerin listesini talep etmiş, öğrenci mahremiyetini hiçe sayan bu ahlaksız paylaşımlara disiplin cezası yağacağını duyurmuştu. Sınıf ortamını şov alanına çeviren, öğrencilerin görüntülerini izinsiz paylaşarak hem pedagojik hem ahlaki sınırları aşan bu hesaplar, artık bakanlığın yakın markajında.

İşte o kararın ardından, fenomenlik peşindeki öğretmenler panik içinde hesaplarını tek tek kapatmaya başladı.

Bir fenomen öğretmen, sosyal medya hesabını kapatacağını duyurdu ve veda mesajında “Çıkan haberlerle ilgisi yok” dese de, kimseyi “kandıramadı”.

MEB'in kararlı tutumu sayesinde benzer hesaplar da peş peşe kapanıyor. Öğrencileri "dekor" yapan, okul mahremiyetini ticarethane gibi kullanan bu sapkın anlayışa dur denmesi, eğitim camiasında büyük beğeni topladı.