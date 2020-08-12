Fenerium çöktü mü? Fenerium neden açılmıyor? Fenerbahçe’nin 2020-2021 yeni sezon forma fiyatları ne kadar?

Fenerium çöktü mü, neden açılmıyor? Fenerbahçe 2020-2021 forma fiyatları ne kadar? Sorusunun yanıtı aranmaya başladı. Yeni sezon öncesi kadrosunu önemli isimlerle güçlendiren Fenerbahçe, yeni sezonda giyeceği formaları da satışa sundu. Ancak sitede yaşanan yoğunluk nedeniyle giriş sağlanamıyor. Fenerbahçe Spor Kulübü konuyla ilgili açıklama yayımladı. Peki, Fenerium çöktü mü, neden açılmıyor? Fenerbahçe 2020-2021 forma fiyatları ne kadar? Açıklama geldi...

FENERİUM ÇÖKTÜ MÜ, NEDEN AÇILMIYOR?

Fenerbahçe, 2020/2021 sezonunda giyeceği formaları Fenerium mağazalarından satışa çıktı. Ancak site kısa sürede yoğunluk nedeniyle çöktü.

FENERBAHÇE 2020-2021 YENİ SEZON FORMALARI KAÇ PARA?

Kulüp duyuruyu sabah saatlerinde resmi sitesinden yaptı. Vedat Muriqi'nin katalog çekimlerine katıldığı formaların duyurusunun ardından taraftar büyük ilgi gösterdi.Yeni sezon Fenerbahçe forması 289 TL'den atışa sunuldu.İşte, Fenerium 2020-2021 yeni sezon Fenerbahçe formaları:

Fenerbahçe Kulübü, yeni sezon formalarını duyurusunu sabah saatlerinde internet sitesinden yaparak, "Adidas tarafından hazırlanan #SevgiLimitTanımaz sloganı ile tanıtılan ve taraftarlarımızın gönlünü fetheden Efsane Çubuklu, Lacivert ve Altın Sarısı formalarımız, bugün itibariyle Fenerium mağazalarında ve fenerium.com üzerinden taraftarlarımızla buluşuyor." ifadeleri kullanıldı. Vedat Muriqi'nin dikkat çektiği katalog çekimlerine sarı-lacivertli taraftarlar büyük ilgi gösterdi.