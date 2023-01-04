Fener'in genç yeteneğine dünya devi talip! Müthiş rakamla rekor kıracak...

Fenerbahçe'nin parlayan yıldızı Ferdi Kadıoğlu, gözünü Vedat Muriqi'nin rekoruna dikmiş durumda. Ali Koç'un 5 yıllık başkanlık döneminde 20 milyon euroluk satış bedeliyle en pahalı oyuncu olan Vedat Muriqi'nin tahtı, Ferdi Kadıoğlu tarafından sallanıyor. Genç yıldız için Alman devi Borussia Dortmund gözünü karartmış durumda.

Ferdi Kadıoğlu gözünü Vedat Muriqi'nin rekoruna dikti... Fenerbahçe'den Lazio'ya 20 milyon euro bedelle transfer olan Vedat Muriqi, Ali Koç döneminin en yüksek ücretli satışı olarak kayıtlara geçmişti. Golcü yıldızın bu rekorunu Ferdi Kadıoğlu geçmeye hazırlanıyor. 23 yaşındaki Milli yıldız için Alman devi Borussia Dortmund devreye girerken, sarı lacivertliler kapıyı 20 milyon eurodan açmayı planlıyor.

Jorge Jesus yönetimindeki Fenerbahçe'de formu zirve yapan isimlerden biri olan Ferdi Kadıoğlu'nun talipleri çoğalmaya devam ediyor. Bu sezonun en formda isimlerinden biri olan Ferdi için son talip Borussia Dortmund oldu. 2018 yazında 19 yaşındayken 1.4 milyon euro bedelle Fenerbahçe'ye transfer olan Ferdi, her geçen sezon performansını katlayarak devam etti. Türk Milli Takımı'nı seçen ve burada da değişilmezlerden biri olan başarılı oyuncu, birçok mevkide üst seviye performans sergileyerek teknik direktörlerin en sevdiği oyuncu olmayı başardı.

İtalya'dan Kim Min-Jae'nin takımı Napoli'nin daha önce radarına giren Ferdi'ye ardından Hakan Çalhanoğlu'nun formasını giydiği İnter talip olmuştu. İnter'in teknik direktörü Simone İnzaghi'nin, Dumfries'in ayrılma ihtimaline karşı Milli futbolcumuzu transfer etmek istediği konuşuluyordu.

Son olarak ise Almanya'dan Borussia Dortmund'un, 23 yaşındaki yıldızı istediği bildirildi. Gelecek sezon için mutlaka kadrosuna bir sağ bek katmak isteyen Dortmund'da sözleşmesi 2024'te bitecek Thomas Meunier'in sezon sonunda ayrılma ihtimali bulunuyor.

İşte bu yüzden Sarı-Siyahlılar'ın, çok yönlü bir oyuncu olan Ferdi'yi şimdiden almak istediği bildirildi. Fenerbahçe ile masaya oturmaya hazırlanan Alman ekibinin, şimdiden Ferdi transferini bitirip, sezon sonunda onu kadroya katmayı planladığı gelen haberler arasında yer alıyor.

Akşam'a göre; Kanarya'nın, Ferdi'den bonservis beklentisinin ise yaklaşık 20 milyon Euro civarında olduğu biliniyor.