"Fenerbahçe'yi yenebiliriz"

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu'nda Afjet Afyonspor'la eşleşen Fenerbahçe'yi yenebileceklerine inandıklarını belirtti.

Zeybek, Afyonkarahisar Valiliğinin bir otelde düzenlediği 3 Aralık Dünya Engelliler Günü programının ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Ziraat Türkiye Kupası 5 . Eleme Turu'nda Afjet Afyonspor'un Fenerbahçe ile eşleştiğini anımsattı.

"Futbolda her şey olabilir." diyen Zeybek, şunları kaydetti: "Fenerbahçe'yi Pendikspor yenebildiyse, Afjet Afyonspor da yenebilir. Top yuvarlak sonuçta. Kazanmak da var kaybetmek de. Her şey olabilir. Biz takımımıza güveniyoruz. Ekibimizde güzel bir kardeşlik ve arkadaşlık ortamı var. Son günlerde de iyi bir çıkış yakaladılar. İstanbul'da oynayacağımız karşılaşmada iyi bir netice alacağımızı düşünüyoruz. Takımımızla her maça iddialı çıkıyoruz."

Zeybek, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'u da Afyonkarahisar'da misafir etmek istediklerini sözlerine ekledi.