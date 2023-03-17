Fenerbahçe'yi eleyen Sevilla'ya öyle bir rakip çıktı ki... UEFA kuraları çekildi...
UEFA Avrupa Ligi'nde eyrek ve yarı final eşleşmeleri, İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde çekildi. Fenerbahçe'yi son 16 turunda eleyen Sevilla'nın rakibi Manchester United oldu.
UEFA Avrupa Ligi'nde eyrek ve yarı final eşleşmeleri, İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde çekildi. Fenerbahçe'yi son 16 turunda eleyen Sevilla'nın rakibi Manchester United oldu.
UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek ve yarı final eşleşmeleri belli oldu. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonundaki çeyrek ve yarı final kuraları, İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde düzenlenen törenle çekildi.
Aynı ülkeden takımların birbiriyle eşleşmesine izin verilen kuralarda, çeyrek final ilk maçları 13 Nisan'da, rövanşları 20 Nisan'da oynanacak. Yarı final etaplarının 11-18 Mayıs'ta oynanacağı Avrupa Ligi'nin final maçı, 31 Mayıs'ta Macaristan'ın başkenti Budapeşte'deki Puşkas Arena'da oynanacak.
Eşleşmeler şöyle:
ÇEYREK FİNAL
ÖNE ÇIKAN VİDEO
Manchester United (İngiltere)-Sevilla (İspanya)
Juventus (İtalya)-Sporting Lizbon (Portekiz)
Bayer Leverkusen (Almanya)-Union Saint-Gilloise (Belçika)
Feyenoord (Hollanda)-Roma (İtalya)
YARI FİNAL
Juventus (İtalya)-Sporting Lizbon (Portekiz) / Manchester United (İngiltere)-Sevilla (İspanya)
Feyenoord (Hollanda)-Roma (İtalya) / Bayer Leverkusen (Almanya)-Union Saint-Gilloise (Belçika)