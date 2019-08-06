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Fenerbahçe'yi doğrayan hakemi tekme tokat dövdüler!

Üç sezon önce UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe'nin 4-1 mağlup olduğu maçta verdiği skandal kararlarla tepki çeken Hırvat hakem Ivan Bebek, ülkesinde oynanan bir müsabaka sonrası taraftarların saldırısına uğradı.

06 Ağustos 2019 Salı 13:06

3 sene önce Fenerbahçe'nin Braga'ya 4-1 yenildiği maçta verdiği kararlarla taraftarları adeta çıldırtan Ivan Bebek, Split'te Hırvat taraftarların saldırısına uğradı.

Hajduk Split taraftarları, sahalarında 3-0 yenildikleri Lokomotiva maçının ardından kararlarına tepki gösterdikleri hakem Ivan Bebek'e saldırdı.

Hajduk taraftarları tarafından dövülen 42 yaşındaki hakem hastanelik oldu.

Saldırı hakkında konuşan Bebek, ''Gözüm ve kulaklarım ağrıyor. Boynumun üst kısmında, omuz ve boynumda yaralar oluştu. Kısa sürede hastaneden çıkmam mümkün gözükmüyor. Bir süre daha hastanedeyim. Hala olanlara inanamıyorum.'' sözlerini kullandı.

''Bir anda saldırmaya başladılar"

Olay anını anlatan Hırvat hakem ''Split'te bir kulübe arkadaşlarla bir şeyler içmeye gittik. Oradan çıkışta da bir anda arkamdan birileri geldi. Kaç kişi olduklarını tahmin edemiyorum. Bir anda saldırmaya başladılar. Yere düştüm. Ne kadar vurduklarını, ne kadar sürdüğünü inanın hatırlamıyorum.'' dedi.

Fenerbahçelilerin unutamadığı hakem

Ivan Bebek, 3 sene önce Fenerbahçe'nin Braga'ya 4-1 yenildiği maçı yönetmiş ve verdiği kararlar ile Türkiye'de oldukça sert tepki görmüştü.

Bebek, o maçta Fenerbahçe'ye 3 kırmızı kart gösterirken, sarı lacivertli ekip aleyhine tartışmalı bir penaltı kararı vermiş ve dönemin teknik direktörü Vitor Pereira'yı oyundan atmıştı.

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Haber Tarihi: 06 Ağustos 2019 Salı 13:06
  1. Ivan Bebek
  2. Fenerbahçe

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