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Spor Fenerbahçe'ye zorlu viraj: 15 günde 5 maç
Spor

Fenerbahçe'ye zorlu viraj: 15 günde 5 maç

Yeniakit Publisher
2023-09-10 23:19:00 -
Fenerbahçe'ye zorlu viraj: 15 günde 5 maç

Fenerbahçe, milli ara sonrası 15 gün içerisinde 5 maça çıkacak, Sarı-Lacivertlilerde hedef galibiyet serisini sürdürmek.

2023-2024 sezonuna teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde başlayan Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. Eleme Turu maçıyla sezonu açtı.

Bu organizasyonda oynadığı 3 turda toplam 6 müsabaka yapan sarı-lacivertliler tüm maçlardan galibiyetle ayrıldı. Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig’e de galibiyet serisiyle başladı.

Sahasında Gaziantep FK’yı 2-1 mağlup eden Kanarya, deplasmanda ise Samsunspor ve MKE Ankaragücü’nü karşı üstünlük sağladı. Ligin 3. haftasında RAMS Başakşehir ile oynanması gereken ancak UEFA Avrupa Konferans Ligi maçı sebebiyle TFF tarafından ertelenen karşılaşma 28 Eylül Perşembe günü oynanacak.

Süper Lig’de 4. hafta itibarıyla verilen milli ara sonrası Fenerbahçe, 17 Eylül Pazar günü Antalyaspor’u konuk edecek.

Sarı-lacivertlileri bu müsabaka ile birlikte yoğun bir maç trafiği bekliyor. 21 Eylül Perşembe günü UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu ilk maçında Danimarka ekibi Nordsjaelland ile Kadıköy’de karşılaşacak.
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