Fenerbahçe’ye yoğun ilgi Topuk Yaylası’nda hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe’de bazı futbolcular Cuma Namazı’na katıldı.

Topuk Yaylası’nda hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe’de bazı futbolcular Cuma Namazı’na katıldı. Namaz öncesi ve sonrasında futbolculara yoğun ilgi gösterildi.

Düzce’nin Kaynaşlı ilçesindeki Topuk Yaylası Tesisleri’nde yeni sezon hazırlıklarına devam eden Fenerbahçe’de bazı futbolcular, Bıçkıyanı Köyü’nde bulunan camide Cuma Namazı’na gitti. Sarı-lacivertli taraftarlar, cami çıkışında futbolculara yoğun ilgi gösterdi.

Taraftarlar, Emre Belözoğlu, Sadık Çiftpınar, Altay Bayındır, Vedat Muric ve genç oyuncularla bol bol fotoğraf çektirip, forma imzalattı.

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