Fenerbahçe'ye Tolgay Arslan'dan iyi haber - Sakatlığını atlatan sarı-lacivertli futbolcunun, antrenmanın tamamında takımla çalıştığı duyuruldu



İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe'ye, geçen hafta UEFA Avrupa Ligi'ndeki Zenit maçı öncesi sakatlanan Tolgay Arslan'dan iyi haber geldi. Zenit maçı öncesi ısınma hareketleri yaparken kasığında yaşadığı sakatlık sonucu kısmi yırtık tespit edilen Tolgay, 6 gün içinde takıma döndü. Sakatlığını atlatan Tolgay'ın, sarı-lacivertlilerin bugün yaptığı antrenmanın tamamında takımla çalıştığı belirtildi. Tecrübeli futbolcunun, Zenit'le 21 Şubat Perşembe günü oynanacak rövanş maçı ile Spor Toto Süper Lig'de 25 Şubat Pazartesi günü yapılacak Beşiktaş derbisinde forma giyebileceği öğrenildi. Öte yandan sarı-lacivertliler, teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde Zenit'le Rusya'da yapacağı rövanş maçının hazırlıklarına başladı.

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