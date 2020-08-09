Fenerbahçe'ye stoper transferinde dev rakip!

Son iki senede stoper mevkiine yaptığı transferden bir türlü istediği verimi alamayan Fenerbahçe, bu bölgeyi güçlendirmek için harekete geçti.

Defansa kaliteli bir ismi kazandırmak isteyen Sarı-lacivertliler’in gündemine ise İspanyol ekibi Real Betis’in 28 yaşındaki stoperi Aissa Mandi geldi.

İspanyollar ve ingilizler duyurdu

Fenerbahçe’nin bu transfer girişimini İspanyol ve İngiliz basını da doğruladı. Ancak Sarı-lacivertlilerin bu transferde çok büyük bir rakibi var.

Daily Mirror’ın haberine göre; Cezayir asıllı Fransız stopere İngiltere Ligi'nin devi Liverpool da talip.

Lovren'in yerine düşünülüyor

Ada basını, Kırmızılar’ın Lovren’in Zenit’e gitmesinin ardından bu bölgeye transfer yapmak istediğini ve listedeki isimlerden birinin de Mandi olduğunu yazdı.