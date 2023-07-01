Fenerbahçe'ye Samuray geliyor! Müthiş bir yıldız adayı...

Fenerbahçe, gelecek sezon transfer planlamalarına başladı. Takımın başına İsmail Kartal'ın gelmesiyle çalışmalarını hızlandıran sarı-lacivertlilerin, Japonya'da forma giyen yıldız futbolcu ile her konuda anlaşma sağladığı öğrenildi.

Teknik direktörlüğe İsmail Kartal'ı getiren Fenerbahçe, Ryan Kent ve Edin Dzeko'nun ardından imzaları art arda attırmayı hedefliyor. Sarı-lacivertli ekibin kurmayları, Japonya'da forma giyen yıldız orta sahaya ile anlaşma sağlandığı öğrenildi. İşte transfer haberinin detayları...

Süper Lig devi Fenerbahçe'de gelecek sezon adına ilk hamle sol kanat pozisyonuna yapıldı. Sarı-lacivertliler, İskoçya temsilcisi Rangers'tan ayrılan Ryan Kent'i kadrosuna dahil etti. Fenerbahçe, 26 yaşındaki oyuncuyla 4 yıllık sözleşme imzaladı.

Liverpool altyapısında yetişen Ryan Kent daha sonra Coventry Cirt, Barnsley, Freiburg ve Bristol City'de kiralık olarak forma giymişti. İngiliz oyuncunun güncel piyasa değeri 9 milyon euro.

Enner Valencia ile yollarını ayıran Fenerbahçe'de forvet hattına yıldız takviyesi yapıldı. Sarı-lacivertliler, Inter ile sözleşmesi sona eren Edin Dzeko'yu kadrosuna kattı. Fenerbahçe, Bosna Hersekli oyuncuyla 2 yıllık sözleşme imzaladı.

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Fenerbahçe'de teknik direktörlük görevi için anlaşma sağlanan İsmail Kartal göreve başladı.

Sarı-lacivertlilerden yapılan açıklamada, "Başkanımızın yanı sıra Genel Sekreterimiz Burak Çağlan Kızılhan ve Yönetim Kurulu Üyemiz Ahmet Ketenci’nin katıldığı ziyarette, yeni sezon yapılanması ve takvimi ile ilgili konular görüşüldü" ifadeleri kullanıldı.

Japon basınında Fenerbahçe ile ilgili önemli bir iddia ortaya atıldı. Buna göre sarı-lacivertliler, Hiroshima forması giyen Takumu Kawamura’yı transfer etmek için hem kulüple hem de oyuncuyla her konuda anlaşma sağladı.

Bir dönem Galatasaray’da görev yapan Michael Skibbe yönetiminde iyi bir çıkış yakalayan Kawamura, Japonya’da en çok dikkat çeken oyunculardan biri oldu. Milliyet'e göre;

23 yaşındaki solak, forvet arkası ve merkez orta saha olarak görev yapıyor. Kawamura bu sezon 24 maçta 5 gol attı, 2 asist yaptı.