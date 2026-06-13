META olsa da fark etmez! Usulsüz ilana milyonluk ceza!
Ticaret Bakanlığı, Elektronik İlan Doğrulama Sistemi (EİDS) mevzuatına aykırı şekilde taşınmaz ve taşıt ilanı veren Facebook ve WhatsApp platformlarının çatı şirketi META'ya 5 milyon lira idari para cezası uyguladı.
Bu kapsamda son olarak başarılı bir çalışmaya daha imza atıldı.
Bakanlık, EIDS'ye aykırı şekilde yayımlanan taşınmaz ve taşıt ilanları için söz konusu platformları işleten bir şirkete 5 milyon liralık para cezası uygulandığını duyurdu.
"Sosyal medyada yayımlanan ilanlarda kimlik doğrulamak zorunludur"
Sosyal medya platformu X hesabı üzerinden çalışmanın detaylarını aktaran bakanlık, paylaşımında ayrıca şu sözlere yer verdi:
Bu doğrultuda, Ticaret Bakanlığımızca kurulan Elektronik İlan Doğrulama Sistemi (EİDS) üzerinden kimlik ve yetki doğrulaması yapılması tüm taşınmaz ve taşıt ilanları için zorunlu hale gelmiştir. İnternet ortamında faaliyet gösteren ilan platformları EIDS sistemine entegre edilmiş olup bu platformlarda yayınlanan ilanlarda kimlik ve yetki doğrulamaları zorunlu şekilde yapılmaktadır.
"EIDS'e ayrıkı hareket eden bir şirkete 5 milyonluk ceza kesildi"
Söz konusu düzenleme Instagram, Facebook ve WhatsApp da dahil olmak üzere elektronik ortamda verilen tüm ilanları kapsamakta olup bu platformlarda yer alan tüm taşınmaz ve taşıt ilanları Ticaret Bakanlığımızca titizlikle takip edilmekte ve EIDS ile getirilen düzenlemelere aykırı şekilde yayınlanan ilanlar hakkında gerekli idari yaptırımlar uygulanmaktadır.
"Vatandaşlarımızın bu tarz ilanlara itibar etmemeli"
Öte yandan, emlak/galeri işletmelerinin de idari yaptırımlarla karşılaşmamaları için bu platformlarda yalnızca EIDS doğrulaması yapılmış ilanlarının linkini paylaşmaları, bunun haricinde ilan mahiyetinde herhangi bir paylaşım yapmamaları gerekmektedir.
Öte yandan vatandaşlarımızın da gerçekte var olmayan taşınmaz/taşıtın pazarlanması, taşınmaz/taşıtın yetkili kişiler dışındaki kişilerce pazarlanması, kapora dolandırıcılığı gibi çeşitli dolandırıcılık vakalarıyla karşılaşmaması ve mağduriyetler yaşamaması adına sosyal medya ve sosyal iletişim uygulamalarında yer alan doğrulanmamış taşınmaz ve taşıt ilanlarına itibar etmemeleri gerekmektedir.
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