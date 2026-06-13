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#1
Foto - Deprem sonrası inşa edilen 130'uncu cami ibadete açıldı

Kahramanmaraş merkezli depremlerde Hatay'da büyük bir yıkım yaşanmış ve binlerce bina zarar görmüştü. Depremler sonrası bölgenin yeniden inşa ve ihya ve imar süreci için çalışmalara başlanmıştı. Hatay Valiliği ve Diyanet İşleri Başkanlığı iş birliğinde depremde kullanılmaz hale gelen camilerin yerlerine yenilerinin inşası ve ihtiyaç duyulan mahallelere cami yapımı için harekete geçilmiş ve kısa sürede çalışmalara başlanmıştı.

#2
Foto - Deprem sonrası inşa edilen 130'uncu cami ibadete açıldı

Hatay'da asrın felaketinden bu yana inşa edilen 130'uncu cami Antakya ilçesi Mansurlu Mahallesi'ne yapıldı. Hayırseverler ve mahalle sakinlerinin yardımıyla yapılan 'Mansurlu Mahalle Camii', Hatay Valisi Mustafa Masatlı ve vatandaşların katılımıyla ibadete açıldı. Depremin ardından camilerin inşasının yanı sıra; 50 kuran kursu ve 13 gençlik merkezi hizmete alınırken 41 caminin inşaat çalışmaları sürüyor.

#3
Foto - Deprem sonrası inşa edilen 130'uncu cami ibadete açıldı

Asırların felaketinin ardından inşa edilen 130'uncu caminin ibadete açıldığını ifade eden Hatay Valisi Mustafa Masatlı, "Tarihi eserlerimizde ciddi derecede hasarlar oluştu ama o gün itibariyle Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ve başkanlığında şehrimizin her tarafında her yanı ve yönüyle bir seferberlik halinde ihya, inşa ve imar çalışmaları başladı.

#4
Foto - Deprem sonrası inşa edilen 130'uncu cami ibadete açıldı

Tabii 6 Şubat felaketiyle birlikte camilerimizde ciddi derecede hasar almıştı. Bu necip millet bu hayırsever insanlarımız buradaki dini tesislerimizin de tekrar hayata ayağa kaldırılmasıyla ilgili birtakım çalışmalar içerisine girdiler. Bugün de çok şükür 130'uncu camimizi sizlerin de katılımıyla birlikte hizmete açmış olduk. Diğer taraftan 50 tane kuran kursumuzu da vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. Onun yanında 13 tane de gençlik merkezimiz yine deprem sonrası yapılarak çocuklarımızın ve gençlerimizin hizmetine sunuldu.

#5
Foto - Deprem sonrası inşa edilen 130'uncu cami ibadete açıldı

Bunun yanında 41 tane de camimizin şu an itibariyle inşaatı devam ediyor. 6 Şubat tarihi itibariyle Cumhurbaşkanımız sağ olsunlar bizleri hiç yalnız bırakmadılar. Her zaman önceliği olduk ve diğer taraftan tabii kamu kurum kuruluş onun yanında da işte necip milletimiz gönlünden ne kopuyorsa burada insanlarımızın aynı yerde saf tutması, aynı gönül gönüle buluşması, işte semaya ellerini açarak, aynı dualarda ve dileklerde bulunması bakımından bu cami inşasına da katkı sundular.

#6
Foto - Deprem sonrası inşa edilen 130'uncu cami ibadete açıldı

Ben hemşehrilerime canı gönülden çok teşekkür ediyorum. Çünkü camilerimizi vatandaşlarımız ve hayırsever vatandaşlarımız yapıyor. İnşallah burada insanlarımızın buluştuğu, insanlarımızın bir arada niyaz ettiği geleceğimizle, dünyamızla ve ahiretimizle ilgili duaların buluştuğu bir mekan olarak Mansurlu mahallemizde hizmet verecek. Ben Mansurlu Camimizin, başta Antakya'mız olmak üzere Hatay'ımıza ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

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