Bunun yanında 41 tane de camimizin şu an itibariyle inşaatı devam ediyor. 6 Şubat tarihi itibariyle Cumhurbaşkanımız sağ olsunlar bizleri hiç yalnız bırakmadılar. Her zaman önceliği olduk ve diğer taraftan tabii kamu kurum kuruluş onun yanında da işte necip milletimiz gönlünden ne kopuyorsa burada insanlarımızın aynı yerde saf tutması, aynı gönül gönüle buluşması, işte semaya ellerini açarak, aynı dualarda ve dileklerde bulunması bakımından bu cami inşasına da katkı sundular.