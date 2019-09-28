Fenerbahçe'ye olay gönderme! Galatasaraylı futbolcular sahaya böyle çıktı Türk Telekom Stadı'nda oynanacak olan derbi maçta Galatasaray ile Fenerbahçe karşılaşacak. Ev sahibi Galatasaray, ısınmak için sahaya Şampiyonlar Ligi müziği eşliğinde çıktı.

Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe karşı karşıya gelirken dev maç öncesinde sarı kırmızılılardan rakibi sarı lacivertlilere Şampiyonlar Ligi göndermesi geldi. Türk Telekom Stadı'ndaki maç öncesinde Galatasaraylı futbolcuların ısınmak için sahaya çıktığı sırada stat hoparlörlerinde Şampiyonlar Ligi müziği çaldı. Fenerbahçe son olarak 2008-09 sezonunda Şampiyonlar Ligi'ne katılabilmişti.

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