Fenerbahçe'ye Mehmet Ekici sevinci
Fenerbahçe'de sakatlıktan bir türlü kurtulamayan Ekici'nin Trabzonspor'a maçına yetişeceği açıklandı.13 Kasım 2018 Salı 11:08
Milli maçlar nedeniyle lige verilen ara F.Bahçe'deki sakat futbolcuların takıma geri dönmesi için önemli bir fırsat olacak.
Sarı-lacivertli takımda sakatlıkları bulunan Şener, Alper, Mehmet Ekici ve Tolga Ciğerci milli arayı tedavi olarak geçirecek. Saha çalışmalarına başlayan Mehmet Ekici'nin Trabzonspor maçına yetişmesi, Tolga'nın da saha çalışmalarına başlaması bekleniyor.
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