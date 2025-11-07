  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

7 Kasım 2021: Hasan Çengiç'in vefatı (Aliya İzetbegoviç’in dava arkadaşı)

Avrupa'nın kronik hastalığı: İslam düşmanlığı yayılıyor!

Helal olsun... O şehirde sokak köpeklerinin tamamı toplandı

Trump, resmen duyurdu! Orta Asya ülkesinden ihanet gibi karar

Rusya korkusu harekete geçirdi! Almanya'dan drone hamlesi

Binlerce kişi katil İsrail'in futboldan men edilmesi için İngiltere'de toplandı

Erdem Atay’dan Fondaş Gazetecilere Sert Tepki! “ABD’den, İngiltere’den, İsrail’den fon alıyorlar; bu gazetecilik değil ihanet!”

Gürsel Tekin’den canlı yayında önemli iddialar! O banka dilekçemizi basına sızdırdı!

BMGK Suriye Cumhurbaşkanı Şara'ya uygulanan yaptırımları kaldırdı

Türkiye'yi tehdit ediyorlardı! Yunanistan'ın eski emekli Orgeneral'i haddini aştı! Köpek tasmasını koparırsa...
Spor Fenerbahçe’ye kötü haber! Ferençvaros maçında sahada olmayacaklar
Spor

Fenerbahçe’ye kötü haber! Ferençvaros maçında sahada olmayacaklar

Yeniakit Publisher
Hüseyin Güre Giriş Tarihi:
Fenerbahçe’ye kötü haber! Ferençvaros maçında sahada olmayacaklar

UEFA Avrupa Ligi’nde temsilcimiz Fenerbahçe’de dün oynanan Viktoria Plzen karşılaşmasında sarı kart gören İsmail Yüksek ve Jayden Oosterwolde ve Fred, Ferencvaros maçında cezalı duruma düştü.

UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında temsilcimiz Fenerbahçe, deplasmanda Çekya ekibi Viktoria Plzen ile karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertlilere bu müsabakada üç isimden kötü haber geldi.

ÜÇ FUTBOLCU CEZALI DURUMA DÜŞTÜ

Karşılaşmada İsmail Yüksek, Jayden Oosterwolde ve Fred sarı kart görerek cezalı duruma düştü. İlk yarıda sarı kart gören İsmail Yüksek, bir sonraki karşılaşma olan Ferencvaros maçında forma giyemeyecek. İkinci yarıda kart gören Oosterwolde de cezalılar listesine eklendi. Maçın uzatma dakikalarında penaltı pozisyonuna yaptığı itiraz sonrası Fred, maç bitiminde sarı kart gördü ve o da cezalı duruma düştü.

FERENCVAROS MAÇINDA ÜÇ EKSİK

Bu üç ismin cezalı duruma düşmesiyle teknik direktör Domenico Tedesco, Ferencvaros karşılaşmasında önemli rotasyon sıkıntısı yaşayacak. Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna 7 puanla devam ediyor.

Jhon Duran'ın keyfi yerinde
Jhon Duran'ın keyfi yerinde

Spor

Jhon Duran'ın keyfi yerinde

UEFA Avrupa Ligi'nde 4. hafta maçları başlıyor! Fenerbahçe, Viktoria Plzen’e konuk olacak
UEFA Avrupa Ligi'nde 4. hafta maçları başlıyor! Fenerbahçe, Viktoria Plzen’e konuk olacak

Spor

UEFA Avrupa Ligi'nde 4. hafta maçları başlıyor! Fenerbahçe, Viktoria Plzen’e konuk olacak

Avrupa'daki temsilcimiz Fenerbahçe, Plzen'e ulaştı
Avrupa'daki temsilcimiz Fenerbahçe, Plzen'e ulaştı

Spor

Avrupa'daki temsilcimiz Fenerbahçe, Plzen'e ulaştı

Fenerbahçe maçında Çeklerden hadsiz pankart!
Fenerbahçe maçında Çeklerden hadsiz pankart!

Spor

Fenerbahçe maçında Çeklerden hadsiz pankart!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23