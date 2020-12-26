Fenerbahçe'ye kötü haber
Fenerbahçe, teknik heyet ve personele rutin olarak yapılan Covid-19 testlerinde 3 futbolcunun test sonucunun pozitif çıktığını duyurdu.
Fenerbahçe'nin resmi sitesinden yapılan açıklamada üç futbolcunun koronavirüs testinin pozitif çıktığı bildirildi.
Fenerbahçe'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Samandıra Can Bartu Tesislerinde Futbol Takımımız, teknik heyet ve personelimize rutin olarak yapılan Covid-19 testlerinde 3 oyuncumuzun test sonucu pozitif çıkmıştır. Oyuncularımızın izolasyon süreçleri başlamıştır. Futbolcularımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiriz."